За деятельностью директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева будут пристально наблюдать в Государственной думе России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев в прямом эфире «Соловьев LIVE».
«Вот этого Пушкарева возьмем на контроль, посмотрим, что с ним дальше будет. Либо заставим, чтобы он высказал патриотическую позицию, если он что-то переосмыслил, либо будем добиваться увольнения», — заявил Матвейчев. При этом депутат подчеркнул, что Пушкарев занимает свою должность несправедливо из-за того, что работает в бюджетной организации, получает государственные деньги, но при этом критикует спецоперацию на Украине.
Ранее Игоря Пушкарева попросил уволить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который считает, что глава музея якобы работает на иностранные спецслужбы. Орлов, отстаивая независимость, увольнять Пушкарева пока не стал. Также на директора музея полиция Екатеринбурга составила протокол по статье о дискредитации армии РФ.
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За деятельностью директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева будут пристально наблюдать в Государственной думе России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев в прямом эфире «Соловьев LIVE». «Вот этого Пушкарева возьмем на контроль, посмотрим, что с ним дальше будет. Либо заставим, чтобы он высказал патриотическую позицию, если он что-то переосмыслил, либо будем добиваться увольнения», — заявил Матвейчев. При этом депутат подчеркнул, что Пушкарев занимает свою должность несправедливо из-за того, что работает в бюджетной организации, получает государственные деньги, но при этом критикует спецоперацию на Украине. Ранее Игоря Пушкарева попросил уволить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который считает, что глава музея якобы работает на иностранные спецслужбы. Орлов, отстаивая независимость, увольнять Пушкарева пока не стал. Также на директора музея полиция Екатеринбурга составила протокол по статье о дискредитации армии РФ.