26 декабря 2022

Мэр Перми анонсировал запуск нового проекта в пермских школах

Мэр Перми Алексей Демкин анонсировал открытие в пермских школах классов для подготовки педагогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Мэр Перми поддержал идею дополнительной подготовки будущих учителей Фото:

Глава Перми Алексей Демкин поддержал идею Пермского гуманитарно-педагогического университета открыть психолого-педагогические классы на базе школ. Такие классы помогут ученикам, желающих стать учителями, подготовиться к поступлению в педуниверситет.

«Открытие классов для будущих педагогов позволит и дальше развивать тенденцию основательной подготовки к профессии учителя», — приводит слова Демкина пресс-служба городской администрации. Для реализации идеи мэр предложил создать межведомственную группу на уровне городского департамента образования.

Демкин подчеркнул, что активная работа уже началась в этом направлении. В психолого-педагогических классах для школьников будут проводиться профориентационные работы по развитию и усилению профессиональных способностей.

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Глава Перми Алексей Демкин поддержал идею Пермского гуманитарно-педагогического университета открыть психолого-педагогические классы на базе школ. Такие классы помогут ученикам, желающих стать учителями, подготовиться к поступлению в педуниверситет. «Открытие классов для будущих педагогов позволит и дальше развивать тенденцию основательной подготовки к профессии учителя», — приводит слова Демкина пресс-служба городской администрации. Для реализации идеи мэр предложил создать межведомственную группу на уровне городского департамента образования. Демкин подчеркнул, что активная работа уже началась в этом направлении. В психолого-педагогических классах для школьников будут проводиться профориентационные работы по развитию и усилению профессиональных способностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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