Влиятельный свердловский силовик со связями в ФСБ отказался увольняться из-за предателей

Полковник Валентин Зенков отказался увольняться из свердловского ГУ МВД, чтобы бороться с предателями

Сотрудниками Валентина Зенкова на время его отпуска будет руководить Сергей Токарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) свердловского главка полиции Валентин Зенков отложил свои планы об увольнении из ведомства для борьбы с врагами МВД и противниками за пределами РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Валентин Валентинович готовился к увольнению, и представился удобный момент уйти из органов — у него начался отпуск, из которого можно и не возвращаться. Но он решил работать дальше из-за проблем в главке и внутренних противоречий, посчитав, что многие вопросы требуют его личного контроля», — рассказал собеседник агентства. Место руководителя на время отпуска занял его заместитель Сергей Токарев.

Сам Зенков в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию о своем отпуске и рассказал, что пока не думает об увольнении. «Предательского элемента еще слишком много, а нам нужна сильная система для борьбы, в том числе, с внешним врагом», — рассказал Зенков.

Информация о будущем увольнении Зенкова появилась в начале сентября. Источники сообщали, что полковник пытался найти другое место работы, не связанное с должностью в силовых структурах. Он не докладывал руководству о своих планах.

ОРЧ СБ считается обособленной от структуры полицейского главка и находящейся во взаимодействии с подразделениями УФСБ по Свердловской области. Летом в ГУ МВД был прикомандирован сотрудник закрытого ведомства Александр Зимин, заместив переведенного на другую должность Дмитрия Курганова.