Власти Перми выступили с обращением к туристам

В мэрии призвали жителей Перми сообщать МЧС о поездках в Новый год

27 декабря 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Администрация города попросила жителей информировать МЧС о поездках Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Администрация Перми обратилась к туристам с напоминанием о необходимости регистрироваться в МЧС при туристических поездках по региону в новогодние праздники. Такое сообщение было опубликовано в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Напоминаем, что перед походом туристы должны информировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута передвижения, не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. Это необходимо для безопасности путешественников и оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи», — говорится в сообщении. Зарегистрировать туристическую группу можно на официальном сайте управления МЧС по Пермскому краю или написать письмо на адрес электронной почты дежурного с пометкой «Заявка на регистрацию туристской группы». Также можно направить в ведомство заказное письмо или позвонить по телефону.

Администрация Перми обратилась к туристам с напоминанием о необходимости регистрироваться в МЧС при туристических поездках по региону в новогодние праздники. Такое сообщение было опубликовано в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Напоминаем, что перед походом туристы должны информировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута передвижения, не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. Это необходимо для безопасности путешественников и оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи», — говорится в сообщении. Зарегистрировать туристическую группу можно на официальном сайте управления МЧС по Пермскому краю или написать письмо на адрес электронной почты дежурного с пометкой «Заявка на регистрацию туристской группы». Также можно направить в ведомство заказное письмо или позвонить по телефону.