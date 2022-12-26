26 декабря 2022

Власти Перми выступили с обращением к туристам

В мэрии призвали жителей Перми сообщать МЧС о поездках в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания, лето 2020 г. Пермь, флаги, администрация города
Администрация города попросила жителей информировать МЧС о поездках Фото:

Администрация Перми обратилась к туристам с напоминанием о необходимости регистрироваться в МЧС при туристических поездках по региону в новогодние праздники. Такое сообщение было опубликовано в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Напоминаем, что перед походом туристы должны информировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута передвижения, не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. Это необходимо для безопасности путешественников и оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи», — говорится в сообщении.

Зарегистрировать туристическую группу можно на официальном сайте управления МЧС по Пермскому краю или написать письмо на адрес электронной почты дежурного с пометкой «Заявка на регистрацию туристской группы». Также можно направить в ведомство заказное письмо или позвонить по телефону.

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Администрация Перми обратилась к туристам с напоминанием о необходимости регистрироваться в МЧС при туристических поездках по региону в новогодние праздники. Такое сообщение было опубликовано в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Напоминаем, что перед походом туристы должны информировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута передвижения, не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. Это необходимо для безопасности путешественников и оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи», — говорится в сообщении. Зарегистрировать туристическую группу можно на официальном сайте управления МЧС по Пермскому краю или написать письмо на адрес электронной почты дежурного с пометкой «Заявка на регистрацию туристской группы». Также можно направить в ведомство заказное письмо или позвонить по телефону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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