Работники дочки «Газпрома» из ХМАО попались на краже газа

28 декабря 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Преступная группировка крала газ на месторождении «Газпромнефть-Хантос» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском районе 10 человек, в том числе сотрудники «Газпромнефть-Хантос», организовали преступную группировку и похищали с месторождения газовый конденсат. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Группировка похитила почти 1000 м³ газового конденсата на сумму свыше 7 млн рублей, принадлежащего ООО „Газпромнефть-Хантос“. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена», — сказали в прокуратуре. Организаторы преступления получили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 3 лет 10 месяцев.

В Ханты-Мансийском районе 10 человек, в том числе сотрудники «Газпромнефть-Хантос», организовали преступную группировку и похищали с месторождения газовый конденсат. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Группировка похитила почти 1000 м³ газового конденсата на сумму свыше 7 млн рублей, принадлежащего ООО „Газпромнефть-Хантос“. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена», — сказали в прокуратуре. Организаторы преступления получили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 3 лет 10 месяцев.