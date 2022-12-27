27 декабря 2022

Работники дочки «Газпрома» из ХМАО попались на краже газа

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Преступная группировка крала газ на месторождении «Газпромнефть-Хантос» Фото:

В Ханты-Мансийском районе 10 человек, в том числе сотрудники «Газпромнефть-Хантос», организовали преступную группировку и похищали с месторождения газовый конденсат. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Группировка похитила почти 1000 м³ газового конденсата на сумму свыше 7 млн рублей, принадлежащего ООО „Газпромнефть-Хантос“. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена», — сказали в прокуратуре.

Организаторы преступления получили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 3 лет 10 месяцев.

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В Ханты-Мансийском районе 10 человек, в том числе сотрудники «Газпромнефть-Хантос», организовали преступную группировку и похищали с месторождения газовый конденсат. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Группировка похитила почти 1000 м³ газового конденсата на сумму свыше 7 млн рублей, принадлежащего ООО „Газпромнефть-Хантос“. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена», — сказали в прокуратуре. Организаторы преступления получили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 3 лет 10 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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