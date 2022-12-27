Военнослужащие проявили мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников передал ордена Мужества семьям погибших на Украине военнослужащих Владислава Горюнова и Александра Фролова. Он поблагодарил родителей за воспитание настоящих защитников. Видео с награждением опубликовали на официальной странице администрации в социальных сетях.

«Очень важная награда, но посмертно. Она, наверное, дает оценку жизни человека. Может быть это то ценное, что будет жить вечно», — сказал Бердников, вручая награду.

По словам градоначальника, награда должна напоминать семьям о погибших героях. Они будут помнить о них всю оставшуюся жизнь. Бердников также сказал им крепиться и помнить, что власти города всегда рядом и готовы прийти на помощь.

Ранее награду за погибших сыновей получили две семьи из Саткинского района. Глава района Александр Глазков с военкомом Игорем Хрустовым лично вручили ордена и пообщались с родителями героев.