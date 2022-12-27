27 декабря 2022

Мэр Магнитогорска вручил ордена семьям погибших на Украине военных. Видео

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Военнослужащие проявили мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Фото:

Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников передал ордена Мужества семьям погибших на Украине военнослужащих Владислава Горюнова и Александра Фролова. Он поблагодарил родителей за воспитание настоящих защитников. Видео с награждением опубликовали на официальной странице администрации в социальных сетях.

«Очень важная награда, но посмертно. Она, наверное, дает оценку жизни человека. Может быть это то ценное, что будет жить вечно», — сказал Бердников, вручая награду.

По словам градоначальника, награда должна напоминать семьям о погибших героях. Они будут помнить о них всю оставшуюся жизнь. Бердников также сказал им крепиться и помнить, что власти города всегда рядом и готовы прийти на помощь.

Ранее награду за погибших сыновей получили две семьи из Саткинского района. Глава района Александр Глазков с военкомом Игорем Хрустовым лично вручили ордена и пообщались с родителями героев.

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Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников передал ордена Мужества семьям погибших на Украине военнослужащих Владислава Горюнова и Александра Фролова. Он поблагодарил родителей за воспитание настоящих защитников. Видео с награждением опубликовали на официальной странице администрации в социальных сетях. «Очень важная награда, но посмертно. Она, наверное, дает оценку жизни человека. Может быть это то ценное, что будет жить вечно», — сказал Бердников, вручая награду. По словам градоначальника, награда должна напоминать семьям о погибших героях. Они будут помнить о них всю оставшуюся жизнь. Бердников также сказал им крепиться и помнить, что власти города всегда рядом и готовы прийти на помощь. Ранее награду за погибших сыновей получили две семьи из Саткинского района. Глава района Александр Глазков с военкомом Игорем Хрустовым лично вручили ордена и пообщались с родителями героев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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