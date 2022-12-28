Власти в Пермском крае запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники

29 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

С 30 декабря магазинам запрещено продавать пиротехнические изделия детям и подросткам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В городе Березниковского городского округа (Пермский край) власти запретили использовать пиротехнику внутри помещений. Кроме того, запрещается продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Запрет предусмотрен введением в территории особого противопожарного режима, который будет действовать с 30 декабря по 20 января. Об этом говорится на сайте администрации городского округа «На период действия особого противопожарного режима на территории города вводится запрет на применение открытого огня, а также пиротехнических изделий: внутри помещений, зданий и сооружений любого назначения; на стадионах, сценических и спортивных площадках, крышах, балконах и лоджиях многоквартирных и частных домов; на территории объектов культурного наследия и памятников», — указано на сайте мэрии. В новогодние праздники все коммунальные и аварийно-спасательные службы в Березниках переведены в режим повышенной готовности. В период новогодних каникул особый режим работы введен для медиков. Травмпункты, скорая помощь, санавиация и неотложная помощь будут работать на протяжении всех праздников. В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи.

В городе Березниковского городского округа (Пермский край) власти запретили использовать пиротехнику внутри помещений. Кроме того, запрещается продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Запрет предусмотрен введением в территории особого противопожарного режима, который будет действовать с 30 декабря по 20 января. Об этом говорится на сайте администрации городского округа «На период действия особого противопожарного режима на территории города вводится запрет на применение открытого огня, а также пиротехнических изделий: внутри помещений, зданий и сооружений любого назначения; на стадионах, сценических и спортивных площадках, крышах, балконах и лоджиях многоквартирных и частных домов; на территории объектов культурного наследия и памятников», — указано на сайте мэрии. В новогодние праздники все коммунальные и аварийно-спасательные службы в Березниках переведены в режим повышенной готовности. В период новогодних каникул особый режим работы введен для медиков. Травмпункты, скорая помощь, санавиация и неотложная помощь будут работать на протяжении всех праздников. В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи.