28 декабря 2022

Власти в Пермском крае запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники

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Проверка пиротехники на рынке. Курган, мчс, продажа фейерверков, проверка документов, пиротехника, сычевой александр, проверка безопасности
С 30 декабря магазинам запрещено продавать пиротехнические изделия детям и подросткам Фото:

В городе Березниковского городского округа (Пермский край) власти запретили использовать пиротехнику внутри помещений. Кроме того, запрещается продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Запрет предусмотрен введением в территории особого противопожарного режима, который будет действовать с 30 декабря по 20 января. Об этом говорится на сайте администрации городского округа

«На период действия особого противопожарного режима на территории города вводится запрет на применение открытого огня, а также пиротехнических изделий: внутри помещений, зданий и сооружений любого назначения; на стадионах, сценических и спортивных площадках, крышах, балконах и лоджиях многоквартирных и частных домов; на территории объектов культурного наследия и памятников», — указано на сайте мэрии. В новогодние праздники все коммунальные и аварийно-спасательные службы в Березниках переведены в режим повышенной готовности.

В период новогодних каникул особый режим работы введен для медиков. Травмпункты, скорая помощь, санавиация и неотложная помощь будут работать на протяжении всех праздников. В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи.

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В городе Березниковского городского округа (Пермский край) власти запретили использовать пиротехнику внутри помещений. Кроме того, запрещается продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Запрет предусмотрен введением в территории особого противопожарного режима, который будет действовать с 30 декабря по 20 января. Об этом говорится на сайте администрации городского округа «На период действия особого противопожарного режима на территории города вводится запрет на применение открытого огня, а также пиротехнических изделий: внутри помещений, зданий и сооружений любого назначения; на стадионах, сценических и спортивных площадках, крышах, балконах и лоджиях многоквартирных и частных домов; на территории объектов культурного наследия и памятников», — указано на сайте мэрии. В новогодние праздники все коммунальные и аварийно-спасательные службы в Березниках переведены в режим повышенной готовности. В период новогодних каникул особый режим работы введен для медиков. Травмпункты, скорая помощь, санавиация и неотложная помощь будут работать на протяжении всех праздников. В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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