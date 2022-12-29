Руководителям «Женской гвардии Урала» выдадут благодарственные письма за поимку диверсанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководители «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольга Сметанина и Елена Антипина совместно с представителями вооруженных сил РФ обезвредили украинского диверсанта в ДНР. Подробностями задержания девушки поделились в беседе с корреспондентом агентства.

«По дороге домой нас с солдатами подрезал украинский диверсант, мы последовали за ним. Заметив это, он попытался оторваться от нас, но угодил в кювет. Поймав „лихача“, мы проверили машину, в которой он ехал и зафиксировали огнестрельное оружие с документами гражданина Украины. Следом приехали сотрудники полиции ДНР и задержали мужчину», — рассказали URA.RU Сметанина и Антипина.

Девушкам пообещали выдать благодарственные письма за поимку диверсанта. По их словам, мужчина передвигался на угнанной иномарке с московскими номерами. «Также он находился в нетрезвом состоянии», — добавили руководители «ЖГУТа».

Ранее агентство сообщало, что свердловские силовики просятся у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на битву с диверсантами в Донбассе. В частности, под обращением подписались спикер гордумы Екатеринбурга, подполковник милиции в отставке Игорь Володин и глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга, полковник полиции в отставке Роман Кравченко.