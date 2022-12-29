Руководители «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольга Сметанина и Елена Антипина совместно с представителями вооруженных сил РФ обезвредили украинского диверсанта в ДНР. Подробностями задержания девушки поделились в беседе с корреспондентом агентства.
«По дороге домой нас с солдатами подрезал украинский диверсант, мы последовали за ним. Заметив это, он попытался оторваться от нас, но угодил в кювет. Поймав „лихача“, мы проверили машину, в которой он ехал и зафиксировали огнестрельное оружие с документами гражданина Украины. Следом приехали сотрудники полиции ДНР и задержали мужчину», — рассказали URA.RU Сметанина и Антипина.
Девушкам пообещали выдать благодарственные письма за поимку диверсанта. По их словам, мужчина передвигался на угнанной иномарке с московскими номерами. «Также он находился в нетрезвом состоянии», — добавили руководители «ЖГУТа».
Ранее агентство сообщало, что свердловские силовики просятся у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на битву с диверсантами в Донбассе. В частности, под обращением подписались спикер гордумы Екатеринбурга, подполковник милиции в отставке Игорь Володин и глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга, полковник полиции в отставке Роман Кравченко.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Руководители «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольга Сметанина и Елена Антипина совместно с представителями вооруженных сил РФ обезвредили украинского диверсанта в ДНР. Подробностями задержания девушки поделились в беседе с корреспондентом агентства. «По дороге домой нас с солдатами подрезал украинский диверсант, мы последовали за ним. Заметив это, он попытался оторваться от нас, но угодил в кювет. Поймав „лихача“, мы проверили машину, в которой он ехал и зафиксировали огнестрельное оружие с документами гражданина Украины. Следом приехали сотрудники полиции ДНР и задержали мужчину», — рассказали URA.RU Сметанина и Антипина. Девушкам пообещали выдать благодарственные письма за поимку диверсанта. По их словам, мужчина передвигался на угнанной иномарке с московскими номерами. «Также он находился в нетрезвом состоянии», — добавили руководители «ЖГУТа». Ранее агентство сообщало, что свердловские силовики просятся у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на битву с диверсантами в Донбассе. В частности, под обращением подписались спикер гордумы Екатеринбурга, подполковник милиции в отставке Игорь Володин и глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга, полковник полиции в отставке Роман Кравченко.