Под письмом уже стоят подписи 200 силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Инициативная группа, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов, подготовила обращение к губернатору, секретарю свердловского отделения «Единой России» Евгению Куйвашеву и секретарю генсовета ЕР, первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку. Офицеры в отставке предложили создать спецотряды для борьбы с диверсией в Донбасса и на освобожденных территориях юго-востока Украины.

Под письмом уже подписались порядка 200 человек. Часть из них просто поддержала инициативу, другие — готовы отправиться на территории сами. «В наших рядах, помимо пенсионеров по выслуге лет, есть и сотрудники, покинувшие службу по собственному желанию, находящиеся в относительно молодом возрасте и имеющие хорошую физическую форму, а также большой профессиональный опыт борьбы с преступностью. <…> Многие из нас готовы служить своей Родине, используя накопленный за годы службы опыт, в том числе в зоне специальной военной операции», — пишут авторы обращения, оказавшегося в распоряжении URA.RU.

Отмечается, что «очень небольшой процент» от числа бывших силовиков призван в армию в рамках частичной мобилизации (многие не подходят, например, по возрасту). А те, кто все-таки призван, исполняют роли рядовых, хотя «имеют профессиональные знания и опыт». И это «не совсем рационально», считают авторы.

«Нашим предложением является создание подразделений из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, опыт которых по охране жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка <…> можно и нужно использовать как на уже освобожденных территориях, так и для участия в составе военизированных подразделений», — заявили подписанты.

Наиболее известные среди них — спикер гордумы Екатеринбурга, подполковник милиции в отставке Игорь Володин и глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга, полковник полиции в отставке Роман Кравченко. Они, выполняющие ключевые задачи на своих местах, предоставляют инициативной группе, скорее, политико-административную поддержку.

«В связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, бывшие работники правоохранительных органов готовы помочь в охране общественного порядка и расследовании и раскрытии преступлений, в том числе совершаемых диверсионно-разведывательными группами. Опыт и большая практика такой работы имеются. Для этого нужен официальный статус от государства и сохранение специальных званий», — сказал корреспонденту сам Володин. Предполагается, что обращение направят адресатам на следующей неделе.

Фото: авторы обращения