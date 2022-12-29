Мэрия Екатеринбурга с Нового года меняет схему движения транспорта

В Екатеринбурге с 1 января 2023 года изменится схема движения маршрутов № 06, № 014
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка. Тюмень, остановка, автобусная остановка, остановка общественного транспорта, остановка автобусная, очередь в автобус
В Екатеринбурге с 1 января 2023 года изменится схема движения маршрутов № 06 и № 014 Фото:

В Екатеринбурге (Свердловская область) с 1 января 2023 года изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Речь идет о маршрутах № 06 и № 014. В городской мэрии считают, что изменения поомгут повысить качество транспортного обслуживания. Об этом URA.RU рассказали в администрации уральской столицы.

Маршрут № 06 при движении от торгового центра «Мега» пройдет через дублер улицы Металлургов. В обратном направлении маршрут будет направлен по улицам Леваневского — Белякова и до улицы Металлургов (дублер).

Маршрут № 014 будет следовать через улицу Татищева в обоих направлениях. От торгового центра «Лента» в Академическом районе маршрут пройдет по улицам Рябинина — Краснолесья и до поселка Шувакиш.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге изменят трамвайную развязку. Речь идет о пересечении улиц Волгоградская — Белореченская. Проект утвержден администрацией города.

-

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге (Свердловская область) с 1 января 2023 года изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Речь идет о маршрутах № 06 и № 014. В городской мэрии считают, что изменения поомгут повысить качество транспортного обслуживания. Об этом URA.RU рассказали в администрации уральской столицы. Маршрут № 06 при движении от торгового центра «Мега» пройдет через дублер улицы Металлургов. В обратном направлении маршрут будет направлен по улицам Леваневского — Белякова и до улицы Металлургов (дублер). Маршрут № 014 будет следовать через улицу Татищева в обоих направлениях. От торгового центра «Лента» в Академическом районе маршрут пройдет по улицам Рябинина — Краснолесья и до поселка Шувакиш. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге изменят трамвайную развязку. Речь идет о пересечении улиц Волгоградская — Белореченская. Проект утвержден администрацией города. -
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...