Миасский завод вместо корпоратива потратил деньги на автомобиль для фронта

Евгений Субачев поблагодарил участников сборов денег для фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Завод «СпецАгрегат» из Миасса Челябинской области на средства, предназначенные для проведения корпоратива, купил автомобиль «УАЗ» для фронта. Как URA.RU сообщил гендиректор Евгений Субачев, с инициативой выступили члены коллектива.

«Традиционно мы на предприятии устраивали корпоративы для сотрудников и партнеров. В этом году коллектив обратился ко мне с предложением вместо праздника направить средства на помощь военным», — отметил URA.RU Субачев.

На инициативу откликнулись другие предприятия города. В результате купленный автомобиль наполнили необходимыми на фронте вещами. Среди них: спальные мешки, генераторы, телевизор, монитор, смартфоны, тактильные перчатки, налобные фонарики и прочее.

Активным участникам сборов средств на гуманитарную помощь Субачев на предновогодней встрече вручил благодарственные письма с подарками. В мероприятии приняли участие мэр Григорий Тонких, председатель горсобрания Дмитрий Проскурин и общественники из организации ZOV Miass.

Машину отправят на фронт 17 января. Встретит автомобиль на Донбассе депутат Госдумы Олег Голиков. Парламентарий 29 декабря подвел итоги уходящего года. Он заявил, что верит в победу России в 2023 году.