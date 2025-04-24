Ветеран СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов высказался в поддержку инициативы введения оценок за поведение в школах. Как сообщил Ботов URA.RU, это поможет дисциплинировать учеников и наладить связь с родителями.
«Полностью поддерживаю инициативу введения оценок за поведение в наших школах. Я думаю, это позволит дисциплинировать учеников, позволит наладить обратную связь с родителями, окажет помощь в борьбе с буллингом», — подчеркнул Ботов.
Депутат считает, что введение оценок за поведение поможет изменить отношение школьников к учебе и воспитанию. По его словам, сейчас некоторые дети считают, что уважение к старшим не обязательно. Ботов уверен, что такая мера вернет авторитет учителям и повысит ответственность родителей.
«Оценка за поведение станет сигналом для родителей, что нужно что-то менять в воспитании ребенка. И это не повод ругать учителя, а повод задуматься», — отметил Ботов.
Инициативу введения оценок за поведение в школах ранее анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Опрос общественного мнения показал, что большинство учителей (85%) и родителей (65%) поддерживают эту меру. Респонденты считают, что это поможет контролировать воспитание, «угомонить слишком наглых учеников» и вернуть высокое положение учителям. Однако есть и противники, считающие, что это может стать способом давления на родителей.
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