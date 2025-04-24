Челябинский депутат Ботов поддержал введение оценок за поведение в школах

Депутат Ботов: оценки за поведение помогут в борьбе с буллингом в школах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оценки за поведение помогут дисциплинировать детей, считает депутат Ботов
Оценки за поведение помогут дисциплинировать детей, считает депутат Ботов Фото:

Ветеран СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов высказался в поддержку инициативы введения оценок за поведение в школах. Как сообщил Ботов URA.RU, это поможет дисциплинировать учеников и наладить связь с родителями.

«Полностью поддерживаю инициативу введения оценок за поведение в наших школах. Я думаю, это позволит дисциплинировать учеников, позволит наладить обратную связь с родителями, окажет помощь в борьбе с буллингом», — подчеркнул Ботов.

Депутат считает, что введение оценок за поведение поможет изменить отношение школьников к учебе и воспитанию. По его словам, сейчас некоторые дети считают, что уважение к старшим не обязательно. Ботов уверен, что такая мера вернет авторитет учителям и повысит ответственность родителей.

«Оценка за поведение станет сигналом для родителей, что нужно что-то менять в воспитании ребенка. И это не повод ругать учителя, а повод задуматься», — отметил Ботов.

Инициативу введения оценок за поведение в школах ранее анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Опрос общественного мнения показал, что большинство учителей (85%) и родителей (65%) поддерживают эту меру. Респонденты считают, что это поможет контролировать воспитание, «угомонить слишком наглых учеников» и вернуть высокое положение учителям. Однако есть и противники, считающие, что это может стать способом давления на родителей.

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Ветеран СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов высказался в поддержку инициативы введения оценок за поведение в школах. Как сообщил Ботов URA.RU , это поможет дисциплинировать учеников и наладить связь с родителями. «Полностью поддерживаю инициативу введения оценок за поведение в наших школах. Я думаю, это позволит дисциплинировать учеников, позволит наладить обратную связь с родителями, окажет помощь в борьбе с буллингом», — подчеркнул Ботов. Депутат считает, что введение оценок за поведение поможет изменить отношение школьников к учебе и воспитанию. По его словам, сейчас некоторые дети считают, что уважение к старшим не обязательно. Ботов уверен, что такая мера вернет авторитет учителям и повысит ответственность родителей. «Оценка за поведение станет сигналом для родителей, что нужно что-то менять в воспитании ребенка. И это не повод ругать учителя, а повод задуматься», — отметил Ботов. Инициативу введения оценок за поведение в школах ранее анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Опрос общественного мнения показал, что большинство учителей (85%) и родителей (65%) поддерживают эту меру. Респонденты считают, что это поможет контролировать воспитание, «угомонить слишком наглых учеников» и вернуть высокое положение учителям. Однако есть и противники, считающие, что это может стать способом давления на родителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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