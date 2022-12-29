Худрука пермского «мистического» театра оставят на своем посту

Худрук пермского театра «У моста» Сергей Федотов продолжит руководить театром

30 декабря 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Контракт с Сергеем Федотовым будет продлен, заверяют в мэрии Фото: Василий Заболотных © URA.RU Художественный руководитель пермского театра «У моста» Сергей Федотов останется на своем посту и продолжит руководить театром. 29 декабря Федотов разместил в соцсетях пост, в котором написал, что контракт с ним расторгнут. В департаменте культуры администрации Перми, который является учредителем театра, заверяют, что не намерены разрывать трудовые отношения с Федотовым. «Речь идет о стандартной процедуре. Прежде чем заключить новый контракт, надо завершить старый. Учредитель не намерен прерывать трудовые отношения с режиссером», — пояснил «Новому компаньону» источник в департаменте. Театр «У моста» носит негласное название «мистический» за постановки, которыми славится театр. Учреждение несколько лет ищет новое здание. Ранее сообщалось, что театр может переехать в бывший ДК «Телта», а также разместиться в социокультурном пространстве бывшего завода имени Шпагина. Помочь найти театру новую сцену пермские власти неоднократно просил российский актер и режиссер Александр Калягин.

Художественный руководитель пермского театра «У моста» Сергей Федотов останется на своем посту и продолжит руководить театром. 29 декабря Федотов разместил в соцсетях пост, в котором написал, что контракт с ним расторгнут. В департаменте культуры администрации Перми, который является учредителем театра, заверяют, что не намерены разрывать трудовые отношения с Федотовым. «Речь идет о стандартной процедуре. Прежде чем заключить новый контракт, надо завершить старый. Учредитель не намерен прерывать трудовые отношения с режиссером», — пояснил «Новому компаньону» источник в департаменте. Театр «У моста» носит негласное название «мистический» за постановки, которыми славится театр. Учреждение несколько лет ищет новое здание. Ранее сообщалось, что театр может переехать в бывший ДК «Телта», а также разместиться в социокультурном пространстве бывшего завода имени Шпагина. Помочь найти театру новую сцену пермские власти неоднократно просил российский актер и режиссер Александр Калягин.