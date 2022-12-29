Пермский арбитраж покинули трое судей

Судьи проработали в пермском арбитраже много лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Арбитражного суда Пермского края в почетную отставку ушли трое судей. Все они работали в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

«В почетную отставку ушли судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Это председатель седьмого судебного состава Алла Саксонова, судья Екатерина Цыренова и судья Наталья Вавилова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда.

Все ушедшие судьи проработали в пермском арбитраже много лет. Саксонова трудилась здесь с 2004 года, Цыренова с 2007, а Вавилова с 2008 года.