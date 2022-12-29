29 декабря 2022

Пермский арбитраж покинули трое судей

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
Судьи проработали в пермском арбитраже много лет Фото:

Из Арбитражного суда Пермского края в почетную отставку ушли трое судей. Все они работали в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

«В почетную отставку ушли судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Это председатель седьмого судебного состава Алла Саксонова, судья Екатерина Цыренова и судья Наталья Вавилова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда.

Все ушедшие судьи проработали в пермском арбитраже много лет. Саксонова трудилась здесь с 2004 года, Цыренова с 2007, а Вавилова с 2008 года.

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Из Арбитражного суда Пермского края в почетную отставку ушли трое судей. Все они работали в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. «В почетную отставку ушли судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Это председатель седьмого судебного состава Алла Саксонова, судья Екатерина Цыренова и судья Наталья Вавилова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда. Все ушедшие судьи проработали в пермском арбитраже много лет. Саксонова трудилась здесь с 2004 года, Цыренова с 2007, а Вавилова с 2008 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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