03 января 2023
02 января 2023

Ночью в Свердловской области сгорел жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, взрыв, обстрел, пожарные
Добровольцы помогли сотрудникам МЧС в тушении жилого дома Фото:

В Талице (Свердловская область) на улице Белинского сгорел жилой дом. В тушении пожара сотрудникам МЧС помогли добровольцы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 244 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 сотрудников МЧС, в том числе добровольная пожарная дружина», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе.

В 01:32 часа огонь локализовали, в 04:34 часа открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили в 09:00 часов.

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В Талице (Свердловская область) на улице Белинского сгорел жилой дом. В тушении пожара сотрудникам МЧС помогли добровольцы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 244 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 сотрудников МЧС, в том числе добровольная пожарная дружина», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе. В 01:32 часа огонь локализовали, в 04:34 часа открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили в 09:00 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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