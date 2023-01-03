Ночью в Свердловской области сгорел жилой дом

Добровольцы помогли сотрудникам МЧС в тушении жилого дома Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Талице (Свердловская область) на улице Белинского сгорел жилой дом. В тушении пожара сотрудникам МЧС помогли добровольцы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 244 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 сотрудников МЧС, в том числе добровольная пожарная дружина», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе.

В 01:32 часа огонь локализовали, в 04:34 часа открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили в 09:00 часов.