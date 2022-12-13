Пермские огнеборцы спасли трех человек на пожаре

Площадь пожара составила 72 квадратных метра Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Перми по ул. Крылова загорелся частный дом. Пожарные спасли трех человек, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«13 декабря в 21:16 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Крылова. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки и кровля. Пожарными было спасено три человека», — сообщают в ведомстве.

Пожар был локализован в 21:49, а ликвидирован в 22:17. Его площадь составила 72 квадратных метра. В результате пожара погибших нет. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что пожарные в Перми спасли двух человек на пожаре в многоквартирном доме. При этом 11 жильцов покинули горящее здание самостоятельно, два человека получили травмы.