Пермские огнеборцы спасли трех человек на пожаре

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Площадь пожара составила 72 квадратных метра Фото:

В Перми по ул. Крылова загорелся частный дом. Пожарные спасли трех человек, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«13 декабря в 21:16 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Крылова. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки и кровля. Пожарными было спасено три человека», — сообщают в ведомстве.

Пожар был локализован в 21:49, а ликвидирован в 22:17. Его площадь составила 72 квадратных метра. В результате пожара погибших нет. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что пожарные в Перми спасли двух человек на пожаре в многоквартирном доме. При этом 11 жильцов покинули горящее здание самостоятельно, два человека получили травмы.

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В Перми по ул. Крылова загорелся частный дом. Пожарные спасли трех человек, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «13 декабря в 21:16 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Крылова. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки и кровля. Пожарными было спасено три человека», — сообщают в ведомстве. Пожар был локализован в 21:49, а ликвидирован в 22:17. Его площадь составила 72 квадратных метра. В результате пожара погибших нет. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего. Ранее URA.RU писало, что пожарные в Перми спасли двух человек на пожаре в многоквартирном доме. При этом 11 жильцов покинули горящее здание самостоятельно, два человека получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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