Пермские пожарные вытащили из огня двух человек

Пожарные спасли пермяков при пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прикамским пожарным удалось спасти двух человек на пожаре в многоквартирном доме по улице Уфимской. Инцидент произошел вечером 9 декабря, поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«К месту возникновения пожара были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 16 человек личного состава и 4 единиц техники. Пожарные из жилого помещения, в котором произошел пожар, вынесли и передали врачам скорой медицинской помощи мужчину. Из квартиры расположенной этажом выше, при помощи спасательного устройства пожарными был спасен второй жилец», — рассказали в ведомстве.

При этом 11 жильцов покинули горящее здание самостоятельно. В пресс-службе управления подчеркивают, что погибших нет. Два человека (мужчина и женщина) получили травмы.

О том, что руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели отца и двоих детей при пожаре, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в поселке Карагай (Пермский край) 4 декабря.