Фрегат «Адмирал Горшков» вышел на службу при участии Путина

Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Корабль оснащен ракетными установками «Циркон».
Путин приказал отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков». Президент РФ отметил, что район несения службы выберут, исходя из интересов обеспечения безопасности страны. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
«Адмирал Горшков» оснащен ракетными системами морского базирования «Циркон», которые могут уничтожать цели на земле и на воде. Это первые в мире крылатые гиперзвуковые ракеты, максимальная скорость которых достигает девяти скоростей звука, а дальность стрельбы — до 1 тысячи километров. Фрегат построили на заводе «Северная верфь», он пополнил состав флота в июле 2018 года. В декабре корабль прибыл в главную базу Северного флота после планового техобслуживания, передает деловое издание «Взгляд».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.