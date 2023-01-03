В структуру курганского правительства ищут ответственного за мобилизацию. Скрин

04 января 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В курганском управлении начальнику отдела обещают платить более 31 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Главное управление социальной защиты населения Курганской области, которое входит в структуру регионального правительства, требуется начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений и мобилизационной работе. Вакансия размещена на сайте Superjob. «Вакансия: начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений и мобилизационной работе. Обязанности: участие в работе по обеспечению полномочий начальника Главного управления в сфере организации мобилизационной подготовки и мобилизации; разработка проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов по мобилизационной подготовке и мобилизации», — говорится в опубликованной информации. Также руководитель отдела должен организовывать закупки, готовить ответы на запросы и обращения граждан и различных органов власти. У кандидата на этот пост должно быть высшее образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управление персоналом», «Инженер-строитель», «Юриспруденция». При этом опыт работы не требуется. Зарплата, которая указана в объявлении, составляет от 31 700 рублей. Ранее URA.RU писало, что в курганское правительство ищут юристов, экономистов и секретарей без опыта работы. Без опыта работы готовы взять ведущего специалиста сектора организационной работы, главного специалиста сектора фото-и видеосопровождения мероприятий, старшего специалиста сектора по защите прав подопечных граждан. В структуру курганского правительства нужен начальник отдела Скриншот с сайта Superjob Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Главное управление социальной защиты населения Курганской области, которое входит в структуру регионального правительства, требуется начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений и мобилизационной работе. Вакансия размещена на сайте Superjob. «Вакансия: начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений и мобилизационной работе. Обязанности: участие в работе по обеспечению полномочий начальника Главного управления в сфере организации мобилизационной подготовки и мобилизации; разработка проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов по мобилизационной подготовке и мобилизации», — говорится в опубликованной информации. Также руководитель отдела должен организовывать закупки, готовить ответы на запросы и обращения граждан и различных органов власти. У кандидата на этот пост должно быть высшее образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управление персоналом», «Инженер-строитель», «Юриспруденция». При этом опыт работы не требуется. Зарплата, которая указана в объявлении, составляет от 31 700 рублей. Ранее URA.RU писало, что в курганское правительство ищут юристов, экономистов и секретарей без опыта работы. Без опыта работы готовы взять ведущего специалиста сектора организационной работы, главного специалиста сектора фото-и видеосопровождения мероприятий, старшего специалиста сектора по защите прав подопечных граждан.