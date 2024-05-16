Песков раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии

Конференция в Швейцарии по Украине не получит какого-либо осязаемого результата, поскольку она состоится без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас абсолютно бесперспективно", — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что скорее всего конференция пройдет без перспектив и не получит какой-либо осязаемый результат.
По словам Пескова, именно так РФ относится к конференции. А сбалансированный подход китайской стороны любую конференцию может только облагородить, но не добавит результатов, заключил он.
Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине. Россия на ней не будет присутствовать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Швейцарию за попытки созвать конференцию по Украине, называя ее «псевдомирной».
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