Сергей Шойгу дал первый комментарий после ухода из Минобороны

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Шойгу рассказ, что главной задачей все еще остается СВО
Шойгу рассказ, что главной задачей все еще остается СВО Фото:

Бывший министр обороны РФ и действующий секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что главной задачей для всех в России по-прежнему остается специальная военная операция. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Главной задачей по-прежнему остается СВО, производство боеприпасов, военная техника. Это для всех главная задача», – заявил Шойгу. Видео с комментарием опубликовано в telegram-канале Зарубина. Секретарь Совбеза также уточнил, что на всех направлениях СВО идет наступление и продвигается оно довольно неплохо, для этого созданы необходимые резервы.

Ранее президент РФ Владимир Путин снял Шойгу с должности министра обороны. После он был назначен секретарем Совета безопасности.

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Бывший министр обороны РФ и действующий секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что главной задачей для всех в России по-прежнему остается специальная военная операция. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Главной задачей по-прежнему остается СВО, производство боеприпасов, военная техника. Это для всех главная задача», – заявил Шойгу. Видео с комментарием опубликовано в telegram-канале Зарубина. Секретарь Совбеза также уточнил, что на всех направлениях СВО идет наступление и продвигается оно довольно неплохо, для этого созданы необходимые резервы. Ранее президент РФ Владимир Путин снял Шойгу с должности министра обороны. После он был назначен секретарем Совета безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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