Сергей Шойгу дал первый комментарий после ухода из Минобороны

Бывший министр обороны РФ и действующий секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что главной задачей для всех в России по-прежнему остается специальная военная операция. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Главной задачей по-прежнему остается СВО, производство боеприпасов, военная техника. Это для всех главная задача», – заявил Шойгу. Видео с комментарием опубликовано в telegram-канале Зарубина. Секретарь Совбеза также уточнил, что на всех направлениях СВО идет наступление и продвигается оно довольно неплохо, для этого созданы необходимые резервы.
Ранее президент РФ Владимир Путин снял Шойгу с должности министра обороны. После он был назначен секретарем Совета безопасности.
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