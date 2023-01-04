В Нижнем Тагиле посетители сауны выловили со дна бассейна осколки и окурки. Фото

05 января 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Тагильчане пришли в сауну с детьми и обнаружили в бассейне осколки стекол Фото: Денис Моргунов © URA.RU Посетители «Русских бань» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выловили со дна бассейна окурки и осколки стекол. Компания пришла в заведение с детьми, посетители были шокированы увиденным. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказала пострадавшая клиентка Елена. «Начиналось все хорошо, но после очередного захода в бассейн дети, а потом уже и взрослые начали находить на дне осколки от разбитых бутылок, стаканов, окурки, волосы разных цветов. Баню заказывали заранее, сказали, что будем с детьми. Конечно, у них там поток народа, но это ведь до поры до времени. А если кто-нибудь, не дай бог, травмируется об эти стеклышки?» — написала читательница. URA.RU обратилось за комментарием к руководству «Русских бань». Там ответили, что соблюдают все требования СанПина. «Мы чистим бассейн щеткой, специального пылесоса, как в профессиональных бассейнах, у нас нет. Компании приходят разные, и кто-то действительно может оставить после себя стекла в бассейне. Но мы их убираем. Кто-то из посетителей, бывает, специально приносит стекла и говорят, что нашли у нас, чтобы получить дополнительное время в бане. На днях мы как раз продлевали посетителям пребывание в бане, потому что у них была претензия», — рассказала администратор заведения. Клиенты «Русских бань» пожаловались на бассейн Фото предоставлено собеседницей На дне бассейна нашли окурки и осколки Фото предоставлено собеседницей Осколки на дне бассейна обнаружили взрослые, хотя в воде купались и дети Фото предоставлено собеседницей Посетители планируют писать жалобы на баню Фото предоставлено собеседницей

Посетители «Русских бань» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выловили со дна бассейна окурки и осколки стекол. Компания пришла в заведение с детьми, посетители были шокированы увиденным. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказала пострадавшая клиентка Елена. «Начиналось все хорошо, но после очередного захода в бассейн дети, а потом уже и взрослые начали находить на дне осколки от разбитых бутылок, стаканов, окурки, волосы разных цветов. Баню заказывали заранее, сказали, что будем с детьми. Конечно, у них там поток народа, но это ведь до поры до времени. А если кто-нибудь, не дай бог, травмируется об эти стеклышки?» — написала читательница. URA.RU обратилось за комментарием к руководству «Русских бань». Там ответили, что соблюдают все требования СанПина. «Мы чистим бассейн щеткой, специального пылесоса, как в профессиональных бассейнах, у нас нет. Компании приходят разные, и кто-то действительно может оставить после себя стекла в бассейне. Но мы их убираем. Кто-то из посетителей, бывает, специально приносит стекла и говорят, что нашли у нас, чтобы получить дополнительное время в бане. На днях мы как раз продлевали посетителям пребывание в бане, потому что у них была претензия», — рассказала администратор заведения.