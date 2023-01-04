04 января 2023

В Нижнем Тагиле посетители сауны выловили со дна бассейна осколки и окурки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тагильчане пришли в сауну с детьми и обнаружили в бассейне осколки стекол Фото:

Посетители «Русских бань» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выловили со дна бассейна окурки и осколки стекол. Компания пришла в заведение с детьми, посетители были шокированы увиденным. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказала пострадавшая клиентка Елена.

«Начиналось все хорошо, но после очередного захода в бассейн дети, а потом уже и взрослые начали находить на дне осколки от разбитых бутылок, стаканов, окурки, волосы разных цветов. Баню заказывали заранее, сказали, что будем с детьми. Конечно, у них там поток народа, но это ведь до поры до времени. А если кто-нибудь, не дай бог, травмируется об эти стеклышки?» — написала читательница.

URA.RU обратилось за комментарием к руководству «Русских бань». Там ответили, что соблюдают все требования СанПина.

«Мы чистим бассейн щеткой, специального пылесоса, как в профессиональных бассейнах, у нас нет. Компании приходят разные, и кто-то действительно может оставить после себя стекла в бассейне. Но мы их убираем. Кто-то из посетителей, бывает, специально приносит стекла и говорят, что нашли у нас, чтобы получить дополнительное время в бане. На днях мы как раз продлевали посетителям пребывание в бане, потому что у них была претензия», — рассказала администратор заведения.

Клиенты «Русских бань» пожаловались на бассейн
На дне бассейна нашли окурки и осколки
Осколки на дне бассейна обнаружили взрослые, хотя в воде купались и дети
Посетители планируют писать жалобы на баню

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Посетители «Русских бань» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выловили со дна бассейна окурки и осколки стекол. Компания пришла в заведение с детьми, посетители были шокированы увиденным. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказала пострадавшая клиентка Елена. «Начиналось все хорошо, но после очередного захода в бассейн дети, а потом уже и взрослые начали находить на дне осколки от разбитых бутылок, стаканов, окурки, волосы разных цветов. Баню заказывали заранее, сказали, что будем с детьми. Конечно, у них там поток народа, но это ведь до поры до времени. А если кто-нибудь, не дай бог, травмируется об эти стеклышки?» — написала читательница. URA.RU обратилось за комментарием к руководству «Русских бань». Там ответили, что соблюдают все требования СанПина. «Мы чистим бассейн щеткой, специального пылесоса, как в профессиональных бассейнах, у нас нет. Компании приходят разные, и кто-то действительно может оставить после себя стекла в бассейне. Но мы их убираем. Кто-то из посетителей, бывает, специально приносит стекла и говорят, что нашли у нас, чтобы получить дополнительное время в бане. На днях мы как раз продлевали посетителям пребывание в бане, потому что у них была претензия», — рассказала администратор заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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