Тюменские силовики подарили многодетной семье компьютер

31 декабря 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

12-летний мальчик три года писал письма с просьбой о новом компьютере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские транспортные следователи исполнили новогоднее желание 12-летнего мальчика и вручили его семье компьютер. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Сотрудники Центрального МСУТ СК России приняли участие в новогодней благотворительной акции „Лента добрых дел“ и осуществили мечту 12-летнего мальчика из многодетной семьи. Данияр три года писал письма с просьбой о новом компьютере для него и еще восьми его братьев и сестер», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания детей. Глава города вручил маленьким тюменцам планшет, велосипед и игрушечный автомат.

Тюменские транспортные следователи исполнили новогоднее желание 12-летнего мальчика и вручили его семье компьютер. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Сотрудники Центрального МСУТ СК России приняли участие в новогодней благотворительной акции „Лента добрых дел“ и осуществили мечту 12-летнего мальчика из многодетной семьи. Данияр три года писал письма с просьбой о новом компьютере для него и еще восьми его братьев и сестер», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания детей. Глава города вручил маленьким тюменцам планшет, велосипед и игрушечный автомат.