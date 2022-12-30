30 декабря 2022
29 декабря 2022

Тюменские силовики подарили многодетной семье компьютер

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский технопарк Кванториум. Курган, мониторы, компьютеры
12-летний мальчик три года писал письма с просьбой о новом компьютере Фото:

Тюменские транспортные следователи исполнили новогоднее желание 12-летнего мальчика и вручили его семье компьютер. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«Сотрудники Центрального МСУТ СК России приняли участие в новогодней благотворительной акции „Лента добрых дел“ и осуществили мечту 12-летнего мальчика из многодетной семьи. Данияр три года писал письма с просьбой о новом компьютере для него и еще восьми его братьев и сестер», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания детей. Глава города вручил маленьким тюменцам планшет, велосипед и игрушечный автомат.

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Тюменские транспортные следователи исполнили новогоднее желание 12-летнего мальчика и вручили его семье компьютер. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Сотрудники Центрального МСУТ СК России приняли участие в новогодней благотворительной акции „Лента добрых дел“ и осуществили мечту 12-летнего мальчика из многодетной семьи. Данияр три года писал письма с просьбой о новом компьютере для него и еще восьми его братьев и сестер», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания детей. Глава города вручил маленьким тюменцам планшет, велосипед и игрушечный автомат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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