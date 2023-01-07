VIP-сауну в Челябинске продают за 38 млн рублей

Сауна продается с 2021 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске владелец VIP-сауны «Колизей», который длительное время не может продать объект, сбросил на нее цену. Изначально трехэтажный комплекс продавался за 63 млн рублей, теперь он выставлен за 38,5 млн рублей.

«Оздоровительный цент, сауна. Трехэтажное здание 760 квадратных метров 2007 года постройки. Готовый бизнес, приносящий доход», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Сауна находится в Ленинском районе на улице Фрунзе. В трехэтажном здании есть гейзер, водопад, номера для отдыха и релакс-бассейн с рыбками. Причины продажи не указаны, однако уточняется, что объект реализуется в срочном порядке.

Изначально сауна была выставлена на продажу в августе 2021 года. До настоящего времени покупателя на нее не нашлось.