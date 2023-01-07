07 января 2023
06 января 2023

Свердловский депутат ГД: актер Смольянинов одобряет идею уничтожения России

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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Депутат Рябцева отреагировала на скандальные заявления Смольянинова Фото:

Жанна Рябцева, депутат Госдумы РФ от Свердловской области, прокомментировала скандальные заявления о России актера Артура Смольянинова. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале.

«Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат.

Она добавила, что актер зарабатывает деньги с миллионов граждан России, уничтожение которых поддерживает. «Есть в этом что-то неправильное», — заключила Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало о скандальных высказываниях российского актера Смольянинова, который заявил о желании воевать на стороне Украины. Актер покинул Россию после начала спецоперации.

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Жанна Рябцева, депутат Госдумы РФ от Свердловской области, прокомментировала скандальные заявления о России актера Артура Смольянинова. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале. «Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат. Она добавила, что актер зарабатывает деньги с миллионов граждан России, уничтожение которых поддерживает. «Есть в этом что-то неправильное», — заключила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало о скандальных высказываниях российского актера Смольянинова, который заявил о желании воевать на стороне Украины. Актер покинул Россию после начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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