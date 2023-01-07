Свердловский депутат ГД: актер Смольянинов одобряет идею уничтожения России

Жанна Рябцева, депутат Госдумы РФ от Свердловской области, прокомментировала скандальные заявления о России актера Артура Смольянинова. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале.
«Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат.
Она добавила, что актер зарабатывает деньги с миллионов граждан России, уничтожение которых поддерживает. «Есть в этом что-то неправильное», — заключила Рябцева.
Ранее URA.RU сообщало о скандальных высказываниях российского актера Смольянинова, который заявил о желании воевать на стороне Украины. Актер покинул Россию после начала спецоперации.
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