Свердловский депутат ГД: актер Смольянинов одобряет идею уничтожения России

08 января 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Депутат Рябцева отреагировала на скандальные заявления Смольянинова Фото: Анна Майорова © URA.RU Жанна Рябцева, депутат Госдумы РФ от Свердловской области, прокомментировала скандальные заявления о России актера Артура Смольянинова. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале. «Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат. Она добавила, что актер зарабатывает деньги с миллионов граждан России, уничтожение которых поддерживает. «Есть в этом что-то неправильное», — заключила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало о скандальных высказываниях российского актера Смольянинова, который заявил о желании воевать на стороне Украины. Актер покинул Россию после начала спецоперации.

Жанна Рябцева, депутат Госдумы РФ от Свердловской области, прокомментировала скандальные заявления о России актера Артура Смольянинова. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале. «Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат. Она добавила, что актер зарабатывает деньги с миллионов граждан России, уничтожение которых поддерживает. «Есть в этом что-то неправильное», — заключила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало о скандальных высказываниях российского актера Смольянинова, который заявил о желании воевать на стороне Украины. Актер покинул Россию после начала спецоперации.