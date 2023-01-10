Путин отметил важность контроля цен в России

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Владимир Путин на волонтерской премии
Сейчас в России важно установить контроль над ценами, заявил Владимир Путин Фото:
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Цены на товары в России

Федеральной антимонопольной службе в России необходимо сделать упор на контроле цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — заявил Владимир Путин во время эфира на телеканале Россия 24. Он также отметил, что сейчас инфляция имеет тенденцию к понижению.

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Федеральной антимонопольной службе в России необходимо сделать упор на контроле цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — заявил Владимир Путин во время эфира на телеканале Россия 24. Он также отметил, что сейчас инфляция имеет тенденцию к понижению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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