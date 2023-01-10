Путин отметил важность контроля цен в России

Сейчас в России важно установить контроль над ценами, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаЦены на товары в России
Федеральной антимонопольной службе в России необходимо сделать упор на контроле цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — заявил Владимир Путин во время эфира на телеканале Россия 24. Он также отметил, что сейчас инфляция имеет тенденцию к понижению.
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