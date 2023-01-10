Екатеринбургский политтехнолог, уехавший на фронт добровольцем, рассказал о боевых буднях

Екатеринбургский политтехнолог Маматов вышел на связь с фронта

Маматов рассказал о буднях в зоне СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Политтехнолог и пиарщик из Екатеринбурга Платон Маматов, поделился информацией о своем пребывании в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Я жив, здоров, сражаюсь на передовой. Каждый день обстрелы из всех видов оружия. Мороз -20. Связи долго не будет, не теряйте», — рассказал Маматов.

Политтехнолог ушел добровольцем на СВО в начале декабря 2022 года. До этого он регулярно освещал свою подготовку к фронту в личном telegram-канале.

Ранее URA.RU расссказывало о причинах ухода на фронт екатеринбургского пиарщика. Маматов считает, что ответственен за происходящее в стране, так как 12 лет работал на власть.