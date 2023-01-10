10 января 2023

Екатеринбургский политтехнолог, уехавший на фронт добровольцем, рассказал о боевых буднях

Екатеринбургский политтехнолог Маматов вышел на связь с фронта
© Служба новостей «URA.RU»
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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Маматов рассказал о буднях в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политтехнолог и пиарщик из Екатеринбурга Платон Маматов, поделился информацией о своем пребывании в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Я жив, здоров, сражаюсь на передовой. Каждый день обстрелы из всех видов оружия. Мороз -20. Связи долго не будет, не теряйте», — рассказал Маматов.

Политтехнолог ушел добровольцем на СВО в начале декабря 2022 года. До этого он регулярно освещал свою подготовку к фронту в личном telegram-канале.

Ранее URA.RU расссказывало о причинах ухода на фронт екатеринбургского пиарщика. Маматов считает, что ответственен за происходящее в стране, так как 12 лет работал на власть.

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Политтехнолог и пиарщик из Екатеринбурга Платон Маматов, поделился информацией о своем пребывании в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Я жив, здоров, сражаюсь на передовой. Каждый день обстрелы из всех видов оружия. Мороз -20. Связи долго не будет, не теряйте», — рассказал Маматов. Политтехнолог ушел добровольцем на СВО в начале декабря 2022 года. До этого он регулярно освещал свою подготовку к фронту в личном telegram-канале. Ранее URA.RU расссказывало о причинах ухода на фронт екатеринбургского пиарщика. Маматов считает, что ответственен за происходящее в стране, так как 12 лет работал на власть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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