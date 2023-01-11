В свердловском селе раскрыли судьбу пятерых детей, мать которых найдена мертвой

Пятерых детей убитой свердловчанки готова забрать их бабушка

11 января 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Детей, который забрали органы опеки, может взять к себе их бабушка Екатерина Сычкова © URA.RU Пятеро детей Любови Белюшиной, которую, по версии силовиков, убил собственный муж, могут остаться у бабушки после окончания следственных действий. До этого момента дети останутся у представителей органов опеки, рассказали URA.RU в администрации села Коптелово. «Детей уже сегодня увезли [органы опеки]. Они будут временно пристроены. Пока идет следствие, бабушке не разрешают брать опеку. Как только все это пройдет, там будет видно. Есть бабушки с обеих сторон», – сообщили в администрации. Там подчеркнули, что семья никогда не состояла на учете как неблагополучная. Соседи не жаловались на них и не видели конфликтов. Тело Белюшиной, присыпанное снегом, нашли в лесу недалеко от Режевского тракта. Об ее пропаже еще 22 декабря заявлял в полицию ее муж, который стал главным подозреваемым в деле. Его направили на полиграф и готовятся избрать меру пресечения.

Пятеро детей Любови Белюшиной, которую, по версии силовиков, убил собственный муж, могут остаться у бабушки после окончания следственных действий. До этого момента дети останутся у представителей органов опеки, рассказали URA.RU в администрации села Коптелово. «Детей уже сегодня увезли [органы опеки]. Они будут временно пристроены. Пока идет следствие, бабушке не разрешают брать опеку. Как только все это пройдет, там будет видно. Есть бабушки с обеих сторон», – сообщили в администрации. Там подчеркнули, что семья никогда не состояла на учете как неблагополучная. Соседи не жаловались на них и не видели конфликтов. Тело Белюшиной, присыпанное снегом, нашли в лесу недалеко от Режевского тракта. Об ее пропаже еще 22 декабря заявлял в полицию ее муж, который стал главным подозреваемым в деле. Его направили на полиграф и готовятся избрать меру пресечения.