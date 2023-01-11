В Челябинске растут цены на вторичное жилье

12 января 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Стоимость «вторички» в Челябинске составляет 64 тысячи 513 рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во вторичном жилье поднялась с 61 тысячи 742 рублей до 64 тысяч 513 рублей. О причинах сообщила риелтор Татьяна Гоголева. «В Челябинске продолжают расти цены на вторичное жилье. С октября 2022 года по январь 2023 цена „во вторичке“ выросла на 2 тысячи 771 рубль за квадратный метр. Это связано с ростом цен на квартиры в новостройках», — рассказала риелтор. Одной из основных причин роста цен на вторичное жилье риелтор назвала удорожание квартир в новых домах. В прошлом году стоимость первичной недвижимости в Челябинске выросла на 25%, в основном по причине существенного удорожания стройматериалов. Ранее президент гильдии риелторов по Челябинской области Лилия Грязных поделилась, что в Челябинске в 2023 году стоимость на новостройки продолжит расти. При этом спрос на первичное жилье упадет.

В Челябинске с октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во вторичном жилье поднялась с 61 тысячи 742 рублей до 64 тысяч 513 рублей. О причинах сообщила риелтор Татьяна Гоголева. «В Челябинске продолжают расти цены на вторичное жилье. С октября 2022 года по январь 2023 цена „во вторичке“ выросла на 2 тысячи 771 рубль за квадратный метр. Это связано с ростом цен на квартиры в новостройках», — рассказала риелтор. Одной из основных причин роста цен на вторичное жилье риелтор назвала удорожание квартир в новых домах. В прошлом году стоимость первичной недвижимости в Челябинске выросла на 25%, в основном по причине существенного удорожания стройматериалов. Ранее президент гильдии риелторов по Челябинской области Лилия Грязных поделилась, что в Челябинске в 2023 году стоимость на новостройки продолжит расти. При этом спрос на первичное жилье упадет.