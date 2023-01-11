В Челябинске растут цены на вторичное жилье

В Челябинске с октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во вторичном жилье поднялась с 61 тысячи 742 рублей до 64 тысяч 513 рублей. О причинах сообщила риелтор Татьяна Гоголева.
«В Челябинске продолжают расти цены на вторичное жилье. С октября 2022 года по январь 2023 цена „во вторичке“ выросла на 2 тысячи 771 рубль за квадратный метр. Это связано с ростом цен на квартиры в новостройках», — рассказала риелтор.
Одной из основных причин роста цен на вторичное жилье риелтор назвала удорожание квартир в новых домах. В прошлом году стоимость первичной недвижимости в Челябинске выросла на 25%, в основном по причине существенного удорожания стройматериалов.
Ранее президент гильдии риелторов по Челябинской области Лилия Грязных поделилась, что в Челябинске в 2023 году стоимость на новостройки продолжит расти. При этом спрос на первичное жилье упадет.
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