11 января 2023

В Челябинске растут цены на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, многоэтажка, жилье, недвижимость, новостройки, дом
Стоимость «вторички» в Челябинске составляет 64 тысячи 513 рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске с октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во вторичном жилье поднялась с 61 тысячи 742 рублей до 64 тысяч 513 рублей. О причинах сообщила риелтор Татьяна Гоголева.

«В Челябинске продолжают расти цены на вторичное жилье. С октября 2022 года по январь 2023 цена „во вторичке“ выросла на 2 тысячи 771 рубль за квадратный метр. Это связано с ростом цен на квартиры в новостройках», — рассказала риелтор.

Одной из основных причин роста цен на вторичное жилье риелтор назвала удорожание квартир в новых домах. В прошлом году стоимость первичной недвижимости в Челябинске выросла на 25%, в основном по причине существенного удорожания стройматериалов.

Ранее президент гильдии риелторов по Челябинской области Лилия Грязных поделилась, что в Челябинске в 2023 году стоимость на новостройки продолжит расти. При этом спрос на первичное жилье упадет.

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В Челябинске с октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во вторичном жилье поднялась с 61 тысячи 742 рублей до 64 тысяч 513 рублей. О причинах сообщила риелтор Татьяна Гоголева. «В Челябинске продолжают расти цены на вторичное жилье. С октября 2022 года по январь 2023 цена „во вторичке“ выросла на 2 тысячи 771 рубль за квадратный метр. Это связано с ростом цен на квартиры в новостройках», — рассказала риелтор. Одной из основных причин роста цен на вторичное жилье риелтор назвала удорожание квартир в новых домах. В прошлом году стоимость первичной недвижимости в Челябинске выросла на 25%, в основном по причине существенного удорожания стройматериалов. Ранее президент гильдии риелторов по Челябинской области Лилия Грязных поделилась, что в Челябинске в 2023 году стоимость на новостройки продолжит расти. При этом спрос на первичное жилье упадет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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