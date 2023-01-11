На сургутском кладбище из-за конфликта руководства и подрядчика появились проблемы с захоронением

12 января 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

До появления компании «Юрбаэ» проблем с захоронениями не было Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На сургутском кладбище из-за споров руководства в лице МКУ «Ритуал» и подрядной организации ООО «Юрбаэ», занимающейся копкой могил, у жителей возникли проблемы с захоронениями близких. Об этом URA.RU сообщил директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив. «На 12 января 2023 года было запланировано 8 похорон, однако сотрудниками ООО „Юрба“ было подготовлено только две могилы. Этот факт официально зафиксирован. Чтобы не допустить срыва процессий, оперативно подключилась другая организация, занимающаяся копкой могил и захоронением», — сообщил Фурив. Руководитель «Ритуал» заявил, что до 11 января 2023 года проблем с захоронениями не возникало. При этом руководитель компании «Юрбаэ» Андрей Киселев обвинил в случившимся сторону заказчика. Свое обращение он опубликовал в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Заказчик в лице МКУ „Ритуал“ запретило пользоваться подготовленными могилами, сказав, что мы должны копать новые. На наше пояснение, что земля промерзла больше метра и процедура похорон может быть сорвана, заказчик никак не отреагировал. Однако, как пояснил один из замов руководителя заказчика, не надо было лезть на этот аукцион. Здесь работала одна и та же фирма на протяжении многих лет. Она местная, она и должна была работать», — заявил Андрея Киселева Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов. Они обещают сургутянам привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На сургутском кладбище из-за споров руководства в лице МКУ «Ритуал» и подрядной организации ООО «Юрбаэ», занимающейся копкой могил, у жителей возникли проблемы с захоронениями близких. Об этом URA.RU сообщил директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив. «На 12 января 2023 года было запланировано 8 похорон, однако сотрудниками ООО „Юрба“ было подготовлено только две могилы. Этот факт официально зафиксирован. Чтобы не допустить срыва процессий, оперативно подключилась другая организация, занимающаяся копкой могил и захоронением», — сообщил Фурив. Руководитель «Ритуал» заявил, что до 11 января 2023 года проблем с захоронениями не возникало. При этом руководитель компании «Юрбаэ» Андрей Киселев обвинил в случившимся сторону заказчика. Свое обращение он опубликовал в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Заказчик в лице МКУ „Ритуал“ запретило пользоваться подготовленными могилами, сказав, что мы должны копать новые. На наше пояснение, что земля промерзла больше метра и процедура похорон может быть сорвана, заказчик никак не отреагировал. Однако, как пояснил один из замов руководителя заказчика, не надо было лезть на этот аукцион. Здесь работала одна и та же фирма на протяжении многих лет. Она местная, она и должна была работать», — заявил Андрея Киселева Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов. Они обещают сургутянам привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают.