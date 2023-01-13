Жильцы нескольких домов на Рощинской проснулись без отопления и электричества
В Екатеринбурге на Уктусе жители нескольких домов на Рощинской проснулись без электричества и отопления в квартирах. По словам жильцов, на районе произошла авария.
«Жители домов на улице Рощинская сегодня проснулись без тепла и света. Авария на районе, но как-то чертовски неприятно просыпаться зимой без электричества и тепла в 21 веке», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский».
По данным telegram-канала, прямо сейчас ведутся работы по замене трансформатора. Корреспондент URA.RU отправил запросы в УК «Прибрежная» и «Первая УК». На момент публикации новости ответы не поступили.
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