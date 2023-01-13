13 января 2023

В Екатеринбурге жители домов на Уктусе остались без тепла и света. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы нескольких домов на Рощинской проснулись без отопления и электричества Фото:

В Екатеринбурге на Уктусе жители нескольких домов на Рощинской проснулись без электричества и отопления в квартирах. По словам жильцов, на районе произошла авария.

«Жители домов на улице Рощинская сегодня проснулись без тепла и света. Авария на районе, но как-то чертовски неприятно просыпаться зимой без электричества и тепла в 21 веке», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский».

По данным telegram-канала, прямо сейчас ведутся работы по замене трансформатора. Корреспондент URA.RU отправил запросы в УК «Прибрежная» и «Первая УК». На момент публикации новости ответы не поступили.

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В Екатеринбурге на Уктусе жители нескольких домов на Рощинской проснулись без электричества и отопления в квартирах. По словам жильцов, на районе произошла авария. «Жители домов на улице Рощинская сегодня проснулись без тепла и света. Авария на районе, но как-то чертовски неприятно просыпаться зимой без электричества и тепла в 21 веке», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский». По данным telegram-канала, прямо сейчас ведутся работы по замене трансформатора. Корреспондент URA.RU отправил запросы в УК «Прибрежная» и «Первая УК». На момент публикации новости ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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