Граждане европейской страны выступили на стороне России

Граждане Венгрии выступили против антироссийских санкций

Венгрия выступает против антироссийских санкций, заявили в правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство венгерских граждан, которые приняли участие в национальных консультациях, высказались против антироссийских санкций. Об этом рассказала официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

«Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», — написала Александра Сенткирайи в соцсетях. В консультации приняли участие 1 млн 360 тысяч венгров. Общее число граждан страны не превышает 10 млн.

Евросоюз готовит десятый, юбилейный пакет санкций. Он будет подготовлен к концу февраля. Сообщается, что в него войдут санкции, направленные на ядерную энергетику, банковский сектор и российские СМИ. Также за усиление санкций высказались Токио и Вашингтон, передает «Ридус».