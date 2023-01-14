Граждане европейской страны выступили на стороне России

Граждане Венгрии выступили против антироссийских санкций
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Венгрия выступает против антироссийских санкций, заявили в правительстве Фото:

Большинство венгерских граждан, которые приняли участие в национальных консультациях, высказались против антироссийских санкций. Об этом рассказала официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

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«Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», — написала Александра Сенткирайи в соцсетях. В консультации приняли участие 1 млн 360 тысяч венгров. Общее число граждан страны не превышает 10 млн.

Евросоюз готовит десятый, юбилейный пакет санкций. Он будет подготовлен к концу февраля. Сообщается, что в него войдут санкции, направленные на ядерную энергетику, банковский сектор и российские СМИ. Также за усиление санкций высказались Токио и Вашингтон, передает «Ридус».

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Большинство венгерских граждан, которые приняли участие в национальных консультациях, высказались против антироссийских санкций. Об этом рассказала официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. «Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», — написала Александра Сенткирайи в соцсетях. В консультации приняли участие 1 млн 360 тысяч венгров. Общее число граждан страны не превышает 10 млн. Евросоюз готовит десятый, юбилейный пакет санкций. Он будет подготовлен к концу февраля. Сообщается, что в него войдут санкции, направленные на ядерную энергетику, банковский сектор и российские СМИ. Также за усиление санкций высказались Токио и Вашингтон, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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