В Екатеринбурге школы закупили ноутбуки на деньги нацпроекта, но не стали их использовать

16 января 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

В школах Екатеринбурга потратили деньги нацпроекта, но не выполнили его условия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школах Екатеринбурга закупили компьютеры на деньги нацпроекта, но не стали вводить их в эксплуатацию. Прокуратура Верх-Исетского района города потребовала устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга установили, что при реализации нацпроекта в рамках федерального проекта „Образование“ была осуществлена поставка ноутбуков для реализации образовательных программ. В ходе проверки выяснилось, что в пяти образовательных учреждениях не оборудовали места для использования ноутбуков», — сказано в сообщении. После вмешательства прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга помещения подготовили компьютеры и ввели их в эксплуатацию. На данный момент все нарушения полностью устранили. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.

В школах Екатеринбурга закупили компьютеры на деньги нацпроекта, но не стали вводить их в эксплуатацию. Прокуратура Верх-Исетского района города потребовала устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга установили, что при реализации нацпроекта в рамках федерального проекта „Образование“ была осуществлена поставка ноутбуков для реализации образовательных программ. В ходе проверки выяснилось, что в пяти образовательных учреждениях не оборудовали места для использования ноутбуков», — сказано в сообщении. После вмешательства прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга помещения подготовили компьютеры и ввели их в эксплуатацию. На данный момент все нарушения полностью устранили. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.