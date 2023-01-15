15 января 2023

В Екатеринбурге школы закупили ноутбуки на деньги нацпроекта, но не стали их использовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Завтрак. Тюмень, работа за компьютером, работа за ноутбуком
В школах Екатеринбурга потратили деньги нацпроекта, но не выполнили его условия Фото:

В школах Екатеринбурга закупили компьютеры на деньги нацпроекта, но не стали вводить их в эксплуатацию. Прокуратура Верх-Исетского района города потребовала устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга установили, что при реализации нацпроекта в рамках федерального проекта „Образование“ была осуществлена поставка ноутбуков для реализации образовательных программ. В ходе проверки выяснилось, что в пяти образовательных учреждениях не оборудовали места для использования ноутбуков», — сказано в сообщении.

После вмешательства прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга помещения подготовили компьютеры и ввели их в эксплуатацию. На данный момент все нарушения полностью устранили.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.

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В школах Екатеринбурга закупили компьютеры на деньги нацпроекта, но не стали вводить их в эксплуатацию. Прокуратура Верх-Исетского района города потребовала устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга установили, что при реализации нацпроекта в рамках федерального проекта „Образование“ была осуществлена поставка ноутбуков для реализации образовательных программ. В ходе проверки выяснилось, что в пяти образовательных учреждениях не оборудовали места для использования ноутбуков», — сказано в сообщении. После вмешательства прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга помещения подготовили компьютеры и ввели их в эксплуатацию. На данный момент все нарушения полностью устранили. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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