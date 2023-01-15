В ХМАО потепление продержится до конца недели

В ХМАО до конца недели дневная температура составит минус 9-12 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО дневная температура до конца недели составит в среднем 9-12 градусов ниже нуля. При этом ночью будет опускаться до -19 градусов. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«17 января по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. Температура ночью -8,-13 градусов, днем -6,-11 градусов. 18 января в отдельных районах небольшой снег. Температура ночью -13,-18 градусов, днем -9,-14 градусов. 19 января в отдельных районах небольшой снег. Температура ночью -14,-19 градусов, днем -10,-15 градусов, местами по западной половине -4,-9 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем до конца недели в среднем составит 6-11 градусов ниже нуля, с похолоданием до -14 градусов ночью. Небольшой снег ожидается в четверг и на выходных. Ветер до 7 м/с.

В Сургут также ожидается снежная погода во второй половине недели. Температура воздуха составит в среднем минус 5-10 градусов днем. При этом ночью будет опускаться до -17 градусов. Ветер с порывами до 11 м /с.

В Нижневартовск, по прогнозу синоптиков, всю неделю будет идти небольшой снег. Температура в среднем составит -6…-13 градусов, ночью будет опускаться до -19 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошли аномальные морозы. Тогда температура опустилась до -51 градусов. Из-за низких температур в регионе произошло ряд ЧП. Так, жители нескольких домов в Мегионе остались без отопления из-за коммунальной аварии. А в Советском из-за погодных условий рабочие не могли приступить к ремонту порыва теплосетей.