16 января 2023

Демкин увеличил призовой фонд Пермского марафона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин пообещал миллион рублей за достижения на Пермском марафоне Фото:

Глава Перми Алексей Демкин распорядился увеличить призовой фонд Пермского марафона. В 2023 году приз за первое место составит миллион рублей, а не 500 тысяч. Об этом мэр сообщил в Telegram.

«Принял решение, что в юбилейный для Перми год награда за первое место будет увеличена в 2 раза. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по 1 миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в прошлые годы», — написал Демкин.

Он отметил, что для получения миллиона участнику соревнований нужно будет не просто победить, а показать определенный результат. Его определят специалисты городского комитета по физической культуре и спорту и Федерации легкой атлетики.

VI Пермский марафон состоится 2 и 3 сентября. В его рамках впервые пройдет Кубок России по полумарафону. Регистрация спортсменов уже открыта.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Глава Перми Алексей Демкин распорядился увеличить призовой фонд Пермского марафона. В 2023 году приз за первое место составит миллион рублей, а не 500 тысяч. Об этом мэр сообщил в Telegram. «Принял решение, что в юбилейный для Перми год награда за первое место будет увеличена в 2 раза. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по 1 миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в прошлые годы», — написал Демкин. Он отметил, что для получения миллиона участнику соревнований нужно будет не просто победить, а показать определенный результат. Его определят специалисты городского комитета по физической культуре и спорту и Федерации легкой атлетики. VI Пермский марафон состоится 2 и 3 сентября. В его рамках впервые пройдет Кубок России по полумарафону. Регистрация спортсменов уже открыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...