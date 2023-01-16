Демкин увеличил призовой фонд Пермского марафона

Алексей Демкин пообещал миллион рублей за достижения на Пермском марафоне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин распорядился увеличить призовой фонд Пермского марафона. В 2023 году приз за первое место составит миллион рублей, а не 500 тысяч. Об этом мэр сообщил в Telegram.

«Принял решение, что в юбилейный для Перми год награда за первое место будет увеличена в 2 раза. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по 1 миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в прошлые годы», — написал Демкин.

Он отметил, что для получения миллиона участнику соревнований нужно будет не просто победить, а показать определенный результат. Его определят специалисты городского комитета по физической культуре и спорту и Федерации легкой атлетики.

VI Пермский марафон состоится 2 и 3 сентября. В его рамках впервые пройдет Кубок России по полумарафону. Регистрация спортсменов уже открыта.