Курганская область рискует лишиться животных для охоты из-за решения властей

Сокращение площадей заказников вынудит животных перебраться в другие регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области планируют сократить площадь трех заказников региона, как минимум, вдвое. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному департаменту природных ресурсов. Из-за сокращения площадей заказников животные могут уйти из них в соседние регионы.

«По инициативе арендаторов лесных участков Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области прорабатывает вопрос о значительном сокращении площадей самых ценных региональных заказников — Белозерского, Шатровского (до 80%) и Юргамышского (до 50%). Эти территории были созданы в целях сохранения ценных и редких объектов животного и растительного мира», — сообщил источник.

Он отметил, что взамен власти предлагают расширить территории заказников, находящихся в южной лесостепи. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с властями региона. На момент написания новости, ответ не был получен.

Этой ситуацией заинтересовались представители экологической организации Greenpeace. «Основная ценность этих территорий, что это более облесенная северная часть области. Там больше типов различных мест обитания для животных. Южная лесостепная часть тоже ценная, но менее пригодная для таежных видов животных. Лесные виды уйдут за пределы области. То есть область, в том числе, лишится достаточного серьезного ресурса», — рассказал URA.RU ведущий руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин.

Также такие действия, по его словам, противоречат закону «Об охране окружающей среды», и по местному законодательству у властей тоже нет таких полномочий. Крейндлин добавил, что подобные попытки чиновники предпринимали и в других регионах. По его словам, примерно в половине случаев через суды эти действия удавалось признать незаконными.