В Тюмени полиция задержала курганца с килограммом наркотиков. Видео

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Автоинспекторы из Тюмени задержали курганского курьера Фото:

В Тюмени полицейские задержали курганца, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Преступник попытался сбежать и выбросить сверток с веществами на ходу. Расследование продолжается. Об этом сообщается в социальных сетях.

Инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе села Успенка. «Молодой человек, находившийся за рулем, заметно нервничал, а при проверке документов внезапно попытался убежать. На ходу он, вытащив из-за пояса брюк сверток, отбросил его в сторону. Автоинспекторы задержали беглеца и вызвали следственно-оперативную группу», — сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА».

После задержания подозреваемого была проведена проверка, в ходе которой и был обнаружен наркотик. Задержанный предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Он доставил наркотики из тайника в Свердловской области и планировал их дальнейший сбыт. В ходе обыска его жилья в Тюмени и другой арендованной квартиры были найдены еще 39 свертков с наркотиками. Против курганца возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков.

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В Тюмени полицейские задержали курганца, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Преступник попытался сбежать и выбросить сверток с веществами на ходу. Расследование продолжается. Об этом сообщается в социальных сетях. Инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе села Успенка. «Молодой человек, находившийся за рулем, заметно нервничал, а при проверке документов внезапно попытался убежать. На ходу он, вытащив из-за пояса брюк сверток, отбросил его в сторону. Автоинспекторы задержали беглеца и вызвали следственно-оперативную группу», — сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА». После задержания подозреваемого была проведена проверка, в ходе которой и был обнаружен наркотик. Задержанный предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Он доставил наркотики из тайника в Свердловской области и планировал их дальнейший сбыт. В ходе обыска его жилья в Тюмени и другой арендованной квартиры были найдены еще 39 свертков с наркотиками. Против курганца возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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