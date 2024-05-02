В Тюмени полицейские задержали курганца, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Преступник попытался сбежать и выбросить сверток с веществами на ходу. Расследование продолжается. Об этом сообщается в социальных сетях.
Инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе села Успенка. «Молодой человек, находившийся за рулем, заметно нервничал, а при проверке документов внезапно попытался убежать. На ходу он, вытащив из-за пояса брюк сверток, отбросил его в сторону. Автоинспекторы задержали беглеца и вызвали следственно-оперативную группу», — сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА».
После задержания подозреваемого была проведена проверка, в ходе которой и был обнаружен наркотик. Задержанный предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Он доставил наркотики из тайника в Свердловской области и планировал их дальнейший сбыт. В ходе обыска его жилья в Тюмени и другой арендованной квартиры были найдены еще 39 свертков с наркотиками. Против курганца возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.