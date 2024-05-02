В Тюмени полиция задержала курганца с килограммом наркотиков. Видео

02 мая 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы из Тюмени задержали курганского курьера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени полицейские задержали курганца, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Преступник попытался сбежать и выбросить сверток с веществами на ходу. Расследование продолжается. Об этом сообщается в социальных сетях. Инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе села Успенка. «Молодой человек, находившийся за рулем, заметно нервничал, а при проверке документов внезапно попытался убежать. На ходу он, вытащив из-за пояса брюк сверток, отбросил его в сторону. Автоинспекторы задержали беглеца и вызвали следственно-оперативную группу», — сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА». После задержания подозреваемого была проведена проверка, в ходе которой и был обнаружен наркотик. Задержанный предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Он доставил наркотики из тайника в Свердловской области и планировал их дальнейший сбыт. В ходе обыска его жилья в Тюмени и другой арендованной квартиры были найдены еще 39 свертков с наркотиками. Против курганца возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени полицейские задержали курганца, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Преступник попытался сбежать и выбросить сверток с веществами на ходу. Расследование продолжается. Об этом сообщается в социальных сетях. Инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе села Успенка. «Молодой человек, находившийся за рулем, заметно нервничал, а при проверке документов внезапно попытался убежать. На ходу он, вытащив из-за пояса брюк сверток, отбросил его в сторону. Автоинспекторы задержали беглеца и вызвали следственно-оперативную группу», — сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА». После задержания подозреваемого была проведена проверка, в ходе которой и был обнаружен наркотик. Задержанный предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Он доставил наркотики из тайника в Свердловской области и планировал их дальнейший сбыт. В ходе обыска его жилья в Тюмени и другой арендованной квартиры были найдены еще 39 свертков с наркотиками. Против курганца возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков.