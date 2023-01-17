17 января 2023

Евгений Дятлов и пермский хор «Млада» представят спектакль о Высоцком

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Дух огня-2016 - открытие , дятлов евгений
Евгений Дятлов выступит на одной сцене с пермским хором Фото:

В день рождения Владимира Высоцкого в Перми покажут посвященный ему спектакль. На сцене выступят пермский хор «Млада» и российский актер и певец Евгений Дятлов.

«Пермский академический хор „Млада“ и актер театра и кино Евгений Дятлов приглашают на музыкальный спектакль „Высоцкий“, который состоится 25 января. Именно в этот день 85 лет назад родился Владимир Высоцкий», — сообщили URA.RU в хоре.

В спектакле прозвучат произведения Высоцкого и воспоминания о нем, а также стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной. Поклонников Высоцкого ждут 25 января в ДК Солдатова.

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В день рождения Владимира Высоцкого в Перми покажут посвященный ему спектакль. На сцене выступят пермский хор «Млада» и российский актер и певец Евгений Дятлов. «Пермский академический хор „Млада“ и актер театра и кино Евгений Дятлов приглашают на музыкальный спектакль „Высоцкий“, который состоится 25 января. Именно в этот день 85 лет назад родился Владимир Высоцкий», — сообщили URA.RU в хоре. В спектакле прозвучат произведения Высоцкого и воспоминания о нем, а также стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной. Поклонников Высоцкого ждут 25 января в ДК Солдатова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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