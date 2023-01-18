Свердловская опека вызвала на допрос маму школьницы, которую учитель обозвал шлюхой

18 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

В ведомстве собрали всю информацию об инциденте в школе Верхней Пышмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Органы опеки и попечительства Верхней Пышмы (Свердловская область) вызвали на допрос маму школьницы, которую учитель физики назвал шлюхой. В ведомстве проводится сбор информации по инциденту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама 14-летней ученицы школы №25 Дарья Табакова. «Сегодня мы с дочерью посетили органы опеки нашего города. Там мы написали заявление. Кроме всего, сотрудники ведомства собрали всю информацию о происшествии для дальнейшего разбирательства», — рассказала Табакова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в органы опеки и попечительства Верхней Пышмы. На звонок корреспондента никто не ответил. В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту агентства заявили, что информация по данному инциденту не поступала в ведомство. Ранее URA.RU писало, что в №25 Верхней Пышмы учитель физики в личной переписке назвал 14-летнюю ученицу шлюхой. Позже мама школьницы сказала, что директор учебного заведения Лариса Разумная устроила травлю ученицы. По заявлению мамы подростка, целью травли является сбор компромата на девочку, чтобы доказать невиновность учителя. Кроме всего, свердловский омбудсмен Игорь Мороков отметил, что готов включиться в работу по данному случаю после официального заявления от родителей.

Органы опеки и попечительства Верхней Пышмы (Свердловская область) вызвали на допрос маму школьницы, которую учитель физики назвал шлюхой. В ведомстве проводится сбор информации по инциденту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама 14-летней ученицы школы №25 Дарья Табакова. «Сегодня мы с дочерью посетили органы опеки нашего города. Там мы написали заявление. Кроме всего, сотрудники ведомства собрали всю информацию о происшествии для дальнейшего разбирательства», — рассказала Табакова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в органы опеки и попечительства Верхней Пышмы. На звонок корреспондента никто не ответил. В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту агентства заявили, что информация по данному инциденту не поступала в ведомство. Ранее URA.RU писало, что в №25 Верхней Пышмы учитель физики в личной переписке назвал 14-летнюю ученицу шлюхой. Позже мама школьницы сказала, что директор учебного заведения Лариса Разумная устроила травлю ученицы. По заявлению мамы подростка, целью травли является сбор компромата на девочку, чтобы доказать невиновность учителя. Кроме всего, свердловский омбудсмен Игорь Мороков отметил, что готов включиться в работу по данному случаю после официального заявления от родителей.