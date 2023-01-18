Директор свердловской школы устроил травлю ученицы, которую учитель обозвал «шлюхой»

В школе №25 Верхней Пышмы директор утроил травлю ученицы, которую обзывал учитель

В школе №25 Верхней Пышмы директор утроил травлю ученицы из-за скандала с учителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор школы №25 Верхней Пышмы (Свердловская область) устроил травлю ученицы, которую учитель обозвал «шлюхой» (соответсвующая переписка имеется в распоряжении редакции). По словам матери 14-летней школьницы, целью буллинга является сбор компромата на дочь, чтобы доказать невиновность учителя. Об этом URA.RU рассказала мама девочки Дарья Табакова.

«Директор школы Лариса Разумная настраивает учеников и преподавателей против нашего ребенка. Директор попросила ребят и сотрудников образовательного учреждения искать компрометирующие материалы на нашу дочь. Все это делается для того, чтобы обелить учителя», — говорит женщина.

В СМИ писали, что в №25 Верхней Пышмы разгорается скандал. Родители 14-летней ученицы увидели неоднозначные сообщения, которые написал дочери учитель Антон Овченков. Мама девочки Дарья Табакова обратилась к директору школы за помощью. Но вместо поддержки, по словам женщины, получила обвинения в том, что девочка сама спровоцировала учителя.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Верхней Пышмы. «Педагог уволился. Табаковой написано заявление в прокуратуру, которая даст свое заключение. Управлением образования на основе заявления Табаковой будет проведено служебное расследование. Ответ родителям и прокуратуре (если будет соответствующий запрос) будет дан в установленные законом сроки», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга бросил школу № 16, что в Академическом районе. Мальчик вынужден был уйти на домашнее обучение. Причиной такого решения стал буллинг со стороны классного руководителя.