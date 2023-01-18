В челябинском нацпарке пересчитают куниц и волков

Итоги переписи зверей нацпарка станут известны к концу марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области проведут «перепись» куниц, волков и других зверей. Как URA.RU пояснила директор нацпарка Эльвина Новоселова, на пересчет понадобится два месяца.

«В течение двух месяцев научные сотрудники нацпарка и инспекторы отдела охраны обойдут территорию и соберут данные о встречающихся следах. Целью маршрутного учета является определить численность животных и плотность населения территории», — уточнила URA.RU Новоселова.

Участники будущего учета составили 10 маршрутов, по которым им предстоит пройти. Маршруты охватывают практически всю территорию парка. «Переписчики» посчитают следы 14 животных. Среди них не только куницы и волки, но и лоси, кабаны, белки, косули, лисицы, рыси, зайцы-беляки, енотовидные собаки, горностаи, американские норки, рябчики и глухари.

Данные специалистам нужны, чтобы понять кого и в каком количестве охраняют. Также новые сведения позволят спланировать биотехнические мероприятия, чтобы поддержать и расширить биоразнообразие. Исследователи применят специальную методику подсчета. Сначала переберут все следы, не вдаваясь в подобности, сколько особей их оставило. Потом используют формулы, позволяющие определить количество животных.

По данным «переписи» 2022 года, в нацпарке обитает свыше 600 белок, порядка 150 зайцев, 100 лосей. Также в лесу Катав-Ивановского района живет 14 косуль, 32 куницы и 6 волков.