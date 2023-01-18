Заключенная из пермской тюрьмы стала лучшей на федеральном фестивале

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Швейное производство в женской исправительной колонии ФКУ ИК-6 ГУФСИН. Свердловская область, Нижний Тагил , швейный цех, исправительная колония6, женская колония, ик-6
Осужденная женщина создала художественную роспись Фото:

Заключенная из пермской тюрьмы стала победительницей на федеральном фестивале художественных промыслов. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«Подведены итоги IV Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел „Руками женщины“ среди женщин, осужденных к лишению свободы. Осужденная, отбывающая наказание в ИК-32, расположенной в Перми, стала победителем фестиваля. Она художественно расписала игрушечный паровоз в стиле хохломы», — сообщили в ведомстве.

Также лауреатами фестиваля стали женщины, находящиеся в кунгурской колонии. Они создали платье ручной работы. Всего в фестивале принимали участие женщины, отбывающие наказание в колониях и тюрьмах из 51 региона страны.

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Заключенная из пермской тюрьмы стала победительницей на федеральном фестивале художественных промыслов. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «Подведены итоги IV Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел „Руками женщины“ среди женщин, осужденных к лишению свободы. Осужденная, отбывающая наказание в ИК-32, расположенной в Перми, стала победителем фестиваля. Она художественно расписала игрушечный паровоз в стиле хохломы», — сообщили в ведомстве. Также лауреатами фестиваля стали женщины, находящиеся в кунгурской колонии. Они создали платье ручной работы. Всего в фестивале принимали участие женщины, отбывающие наказание в колониях и тюрьмах из 51 региона страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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