Заключенная из пермской тюрьмы стала лучшей на федеральном фестивале

Осужденная женщина создала художественную роспись Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенная из пермской тюрьмы стала победительницей на федеральном фестивале художественных промыслов. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«Подведены итоги IV Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел „Руками женщины“ среди женщин, осужденных к лишению свободы. Осужденная, отбывающая наказание в ИК-32, расположенной в Перми, стала победителем фестиваля. Она художественно расписала игрушечный паровоз в стиле хохломы», — сообщили в ведомстве.

Также лауреатами фестиваля стали женщины, находящиеся в кунгурской колонии. Они создали платье ручной работы. Всего в фестивале принимали участие женщины, отбывающие наказание в колониях и тюрьмах из 51 региона страны.