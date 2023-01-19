Боррель пообещал отказаться от российского газа и нефти до конца года

19 января 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Венгрия не собирается отказываться от газа из РФ Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Евросоюз откажется от российского газа и нефти до конца года. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании. «Все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года», — сказал Боррель. Его выступление транслировалось с помощью платформы Zoom . Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. В числе ограничений эмбарго на российскую нефть. Сейчас ЕС работает над десятым пакетом санкций, передает «Федеральное агентство новостей». В результате такой политики Европа столкнулась с энергетическим кризисом. США начали поставлять Германии газ вместо России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что покупатели российского газа всегда найдутся, сообщает телеканал 360.

Евросоюз откажется от российского газа и нефти до конца года. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании. «Все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года», — сказал Боррель. Его выступление транслировалось с помощью платформы Zoom. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. В числе ограничений эмбарго на российскую нефть. Сейчас ЕС работает над десятым пакетом санкций, передает «Федеральное агентство новостей». В результате такой политики Европа столкнулась с энергетическим кризисом. США начали поставлять Германии газ вместо России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что покупатели российского газа всегда найдутся, сообщает телеканал 360.