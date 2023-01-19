Боррель пообещал отказаться от российского газа и нефти до конца года

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Венгрия не собирается отказываться от газа из РФ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Евросоюз откажется от российского газа и нефти до конца года. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании.

«Все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года», — сказал Боррель. Его выступление транслировалось с помощью платформы Zoom.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. В числе ограничений эмбарго на российскую нефть. Сейчас ЕС работает над десятым пакетом санкций, передает «Федеральное агентство новостей». В результате такой политики Европа столкнулась с энергетическим кризисом. США начали поставлять Германии газ вместо России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что покупатели российского газа всегда найдутся, сообщает телеканал 360.

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Евросоюз откажется от российского газа и нефти до конца года. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании. «Все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года», — сказал Боррель. Его выступление транслировалось с помощью платформы Zoom. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. В числе ограничений эмбарго на российскую нефть. Сейчас ЕС работает над десятым пакетом санкций, передает «Федеральное агентство новостей». В результате такой политики Европа столкнулась с энергетическим кризисом. США начали поставлять Германии газ вместо России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что покупатели российского газа всегда найдутся, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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