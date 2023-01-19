19 января 2023

Новый глава пермских приставов совершил первые рабочие выезды

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, шеврон фссп
Абдул Алаудинов совместно с коллегами из пермских СУ СК и прокуратуры провел прием граждан в территориях Фото:

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов совершил первые рабочие выезды в территории региона. Совместно с главой следственного управления СКР по Прикамью Денисом Головкиным и прокурором края Павлом Бухтояровым Алаудинов провел прием граждан в Нытве и Краснокамске. Об этом говорится на сайте пермского регионального СК.

«19 января, в ходе рабочей поездки в города Нытва и Краснокамск, руководитель регионального следственного управления СК России Денис Валерьевич Головкин, прокурор Пермского края Павел Валерьевич Бухтояров и врио руководителя ГУ ФССП России по Пермскому краю Абдул Аронович Алаудинов провели совместный прием граждан», — сообщает пресс-служба управления. В пресс-службе судебных приставов URA.RU пояснили, что Алаудинов также побывал в Березниках и Соликамске.

Алаудинов возглавил главное управление ФССП по Прикамью в статусе «врио» в январе. До этого он руководил аналогичным управлением в Чеченской республике. Ранее стало известно, что он может взять в заместители своего бывшего коллегу, сотрудника УФССП по Чеченской Республике Умара Саидова.

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Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов совершил первые рабочие выезды в территории региона. Совместно с главой следственного управления СКР по Прикамью Денисом Головкиным и прокурором края Павлом Бухтояровым Алаудинов провел прием граждан в Нытве и Краснокамске. Об этом говорится на сайте пермского регионального СК. «19 января, в ходе рабочей поездки в города Нытва и Краснокамск, руководитель регионального следственного управления СК России Денис Валерьевич Головкин, прокурор Пермского края Павел Валерьевич Бухтояров и врио руководителя ГУ ФССП России по Пермскому краю Абдул Аронович Алаудинов провели совместный прием граждан», — сообщает пресс-служба управления. В пресс-службе судебных приставов URA.RU пояснили, что Алаудинов также побывал в Березниках и Соликамске. Алаудинов возглавил главное управление ФССП по Прикамью в статусе «врио» в январе. До этого он руководил аналогичным управлением в Чеченской республике. Ранее стало известно, что он может взять в заместители своего бывшего коллегу, сотрудника УФССП по Чеченской Республике Умара Саидова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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