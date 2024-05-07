Аналитики разошлись в оценках стоимости пермских новостроек

В Перми новостройки подешевели и подорожали одновременно

08 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Перми средняя цена за квадратный метр в новостройке от 126 до 130,1 тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Аналитики приводят разные данные по стоимости жилья на первичном рынке Перми в апреле 2024 года. По информации сервиса «Яндекс Недвижимость» цены на квартиры в новостройках выросли, а федеральный портал «Мир квартир» сообщил, что остались без изменений и даже снизились. «Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Перми за последний месяц выросла на 1% до 126 тысяч рублей, однако годовой рост составил 17%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость». По данным портала «Мир квартир» стоимость квадратного метра в апреле составила 130,1 тысячу рублей, а его цена изменилась на 0,1% по сравнению с мартом. За год этот показатель вырос на 18%. Если сравнивать по стоимости объектов, то аналитики «Мира квартир» сообщили, что в Перми новостройки стали дешевле. С апреля по март 2024 года их цена снизилась на 1,5% и составила в среднем 6,4 млн рублей. В исследовании «Яндекс Недвижимости» таких данных не приводят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аналитики приводят разные данные по стоимости жилья на первичном рынке Перми в апреле 2024 года. По информации сервиса «Яндекс Недвижимость» цены на квартиры в новостройках выросли, а федеральный портал «Мир квартир» сообщил, что остались без изменений и даже снизились. «Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Перми за последний месяц выросла на 1% до 126 тысяч рублей, однако годовой рост составил 17%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость». По данным портала «Мир квартир» стоимость квадратного метра в апреле составила 130,1 тысячу рублей, а его цена изменилась на 0,1% по сравнению с мартом. За год этот показатель вырос на 18%. Если сравнивать по стоимости объектов, то аналитики «Мира квартир» сообщили, что в Перми новостройки стали дешевле. С апреля по март 2024 года их цена снизилась на 1,5% и составила в среднем 6,4 млн рублей. В исследовании «Яндекс Недвижимости» таких данных не приводят.