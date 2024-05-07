07 мая 2024

Музей технической миниатюры в Перми переоформил экспозицию на военную

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Магистраль. Нижний Тагил, игрушка, макет, игрушечный поезд, паровозик
В мае гостей музея ждет новая экспозиция (архивное фото) Фото:

Пермский музей технической миниатюры к Дню Победы провел переэскпозицию. Вместо гражданских поездов и автомобилей, здесь покажут модели военной техники времен Великой Отечественной войны.

«В преддверии праздника Победы мы производим переэкспозицию масштабной техники. С 10 мая, посетив музей, вы увидите разнообразные модели транспорта, бронетанковой техники и авиации времен Великой Отечественной войны», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Музей технической миниатюры основан в 2017 году на базе Пермского общества любителей технического моделирования. Его главным экспонатом является действующий макет железной дороги площадью 25 кв. м. На нем представлены не только поезда, но и все, что пассажир видит из окна поезда: машины, здания, люди и т. д.

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Пермский музей технической миниатюры к Дню Победы провел переэскпозицию. Вместо гражданских поездов и автомобилей, здесь покажут модели военной техники времен Великой Отечественной войны. «В преддверии праздника Победы мы производим переэкспозицию масштабной техники. С 10 мая, посетив музей, вы увидите разнообразные модели транспорта, бронетанковой техники и авиации времен Великой Отечественной войны», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Музей технической миниатюры основан в 2017 году на базе Пермского общества любителей технического моделирования. Его главным экспонатом является действующий макет железной дороги площадью 25 кв. м. На нем представлены не только поезда, но и все, что пассажир видит из окна поезда: машины, здания, люди и т. д.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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