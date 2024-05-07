Музей технической миниатюры в Перми переоформил экспозицию на военную

08 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

В мае гостей музея ждет новая экспозиция (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский музей технической миниатюры к Дню Победы провел переэскпозицию. Вместо гражданских поездов и автомобилей, здесь покажут модели военной техники времен Великой Отечественной войны. «В преддверии праздника Победы мы производим переэкспозицию масштабной техники. С 10 мая, посетив музей, вы увидите разнообразные модели транспорта, бронетанковой техники и авиации времен Великой Отечественной войны», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Музей технической миниатюры основан в 2017 году на базе Пермского общества любителей технического моделирования. Его главным экспонатом является действующий макет железной дороги площадью 25 кв. м. На нем представлены не только поезда, но и все, что пассажир видит из окна поезда: машины, здания, люди и т. д. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский музей технической миниатюры к Дню Победы провел переэскпозицию. Вместо гражданских поездов и автомобилей, здесь покажут модели военной техники времен Великой Отечественной войны. «В преддверии праздника Победы мы производим переэкспозицию масштабной техники. С 10 мая, посетив музей, вы увидите разнообразные модели транспорта, бронетанковой техники и авиации времен Великой Отечественной войны», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Музей технической миниатюры основан в 2017 году на базе Пермского общества любителей технического моделирования. Его главным экспонатом является действующий макет железной дороги площадью 25 кв. м. На нем представлены не только поезда, но и все, что пассажир видит из окна поезда: машины, здания, люди и т. д.