Власти предупредили пермяков о фейковых приглашениях на «Бессмертный полк»

Администрация Перми предупредила граждан о фальшивых приглашениях на участие в шествии «Бессмертного полка». Ранее очный формат этой акции был отменен ее организаторами по всей России из соображений безопасности.
«Пермяки, будьте внимательны. В соцсетях появились сообщения о раздаче листовок с фальшивыми приглашениями на „Бессмертный полк“. Она якобы пройдет в очном формате 9 мая на Комсомольском проспекте у здания бывшего кинотеатра „Октябрь“. Подобные фейковые посты появляются и в других регионах. „Бессмертный полк“ в этом году проводится только в онлайн-формате», — сообщил telegram-канал мэрии Перми.
В администрации уточнили, что почтить память участников Великой Отечественной войны можно на официальном сайте акции «Бессмертный полк» и в соцсетях. О том, что Центральный штаб акции принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году, 23 апреля сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Администрация Перми предупредила граждан о фальшивых приглашениях на участие в шествии «Бессмертного полка». Ранее очный формат этой акции был отменен ее организаторами по всей России из соображений безопасности. «Пермяки, будьте внимательны. В соцсетях появились сообщения о раздаче листовок с фальшивыми приглашениями на „Бессмертный полк“. Она якобы пройдет в очном формате 9 мая на Комсомольском проспекте у здания бывшего кинотеатра „Октябрь“. Подобные фейковые посты появляются и в других регионах. „Бессмертный полк“ в этом году проводится только в онлайн-формате», — сообщил telegram-канал мэрии Перми. В администрации уточнили, что почтить память участников Великой Отечественной войны можно на официальном сайте акции «Бессмертный полк» и в соцсетях. О том, что Центральный штаб акции принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году, 23 апреля сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.