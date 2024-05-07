Власти предупредили пермяков о фейковых приглашениях на «Бессмертный полк»

08 мая 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Власти предупредили о фальшивых приглашениях на шествие «Бессмертного полка» Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Перми предупредила граждан о фальшивых приглашениях на участие в шествии «Бессмертного полка». Ранее очный формат этой акции был отменен ее организаторами по всей России из соображений безопасности. «Пермяки, будьте внимательны. В соцсетях появились сообщения о раздаче листовок с фальшивыми приглашениями на „Бессмертный полк“. Она якобы пройдет в очном формате 9 мая на Комсомольском проспекте у здания бывшего кинотеатра „Октябрь“. Подобные фейковые посты появляются и в других регионах. „Бессмертный полк“ в этом году проводится только в онлайн-формате», — сообщил telegram-канал мэрии Перми. В администрации уточнили, что почтить память участников Великой Отечественной войны можно на официальном сайте акции «Бессмертный полк» и в соцсетях. О том, что Центральный штаб акции принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году, 23 апреля сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Перми предупредила граждан о фальшивых приглашениях на участие в шествии «Бессмертного полка». Ранее очный формат этой акции был отменен ее организаторами по всей России из соображений безопасности. «Пермяки, будьте внимательны. В соцсетях появились сообщения о раздаче листовок с фальшивыми приглашениями на „Бессмертный полк“. Она якобы пройдет в очном формате 9 мая на Комсомольском проспекте у здания бывшего кинотеатра „Октябрь“. Подобные фейковые посты появляются и в других регионах. „Бессмертный полк“ в этом году проводится только в онлайн-формате», — сообщил telegram-канал мэрии Перми. В администрации уточнили, что почтить память участников Великой Отечественной войны можно на официальном сайте акции «Бессмертный полк» и в соцсетях. О том, что Центральный штаб акции принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году, 23 апреля сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.