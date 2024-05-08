В пермской общественной палате второй раз за год меняется руководитель аппарата

08 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

С Лилией Ширяевой не может сработаться второй за год руководитель аппарата Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель аппарата Общественной палаты Пермского края Ольга Калинина увольняется с должности. Вместе с ней уходит весь аппарат. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Увольнение сотрудников, по его словам, связан с претензиями в адрес руководителя палаты Лилии Ширяевой, а также с постоянными переработками. Это уже вторая ротация аппарата за год. «У аппарата возникли большие вопросы к графику работы. Было много переработок, руководство палаты требовало, чтобы люди из отпусков выходили ради рядовых мероприятий. И все бы ничего, но зарплаты в ОП — копеечные», — рассказал источник. Калинина и несколько сотрудников аппарата уходят с понедельника, 13 апреля. Руководитель аппарата отказалась от комментариев. Лилия Ширяева отмечает, что на сотрудников аппарата действительно ложится огромная нагрузка. Как и на членов палаты — они тоже трудятся сутками, на общественных началах. Проблема в том, что штат Общественной палаты — очень маленький, только руководитель аппарата, три сотрудника и пресс-секретарь. Зарплаты у них тоже не очень высокие. А в Палате — 36 членов, работает восемь комиссий. И поскольку это работа с документами, она требует полного сосредоточения. «Я прекрасно понимаю, что это тяжело и ответственно. Ведь задачи мы решаем серьезные и масштабные — наблюдение за выборами, общественный контроль, реализация проекта „Школа — территория здоровья“ и много других», — говорит она. По ее словам, для того чтобы увеличить число ставок в аппарате, хотя бы до восьми человек, по одному — на комиссию, необходимо подготовить в минфин обоснование с хронометражом рабочего времени. А когда это делать — непонятно. Получается «замкнутый круг». Ольга Калинина пришла на пост руководителя аппарата с должности начальника юридического управления департамента земельных отношений мэрии Перми в июле 2023 года. Ее предшественник в ОП, Дмитрий Попов, и несколько сотрудников уволились за несколько дней до назначения Калининой. Якобы им не удалось сработаться с Лилией Ширяевой, которая возглавила ОП осенью 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель аппарата Общественной палаты Пермского края Ольга Калинина увольняется с должности. Вместе с ней уходит весь аппарат. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Увольнение сотрудников, по его словам, связан с претензиями в адрес руководителя палаты Лилии Ширяевой, а также с постоянными переработками. Это уже вторая ротация аппарата за год. «У аппарата возникли большие вопросы к графику работы. Было много переработок, руководство палаты требовало, чтобы люди из отпусков выходили ради рядовых мероприятий. И все бы ничего, но зарплаты в ОП — копеечные», — рассказал источник. Калинина и несколько сотрудников аппарата уходят с понедельника, 13 апреля. Руководитель аппарата отказалась от комментариев. Лилия Ширяева отмечает, что на сотрудников аппарата действительно ложится огромная нагрузка. Как и на членов палаты — они тоже трудятся сутками, на общественных началах. Проблема в том, что штат Общественной палаты — очень маленький, только руководитель аппарата, три сотрудника и пресс-секретарь. Зарплаты у них тоже не очень высокие. А в Палате — 36 членов, работает восемь комиссий. И поскольку это работа с документами, она требует полного сосредоточения. «Я прекрасно понимаю, что это тяжело и ответственно. Ведь задачи мы решаем серьезные и масштабные — наблюдение за выборами, общественный контроль, реализация проекта „Школа — территория здоровья“ и много других», — говорит она. По ее словам, для того чтобы увеличить число ставок в аппарате, хотя бы до восьми человек, по одному — на комиссию, необходимо подготовить в минфин обоснование с хронометражом рабочего времени. А когда это делать — непонятно. Получается «замкнутый круг». Ольга Калинина пришла на пост руководителя аппарата с должности начальника юридического управления департамента земельных отношений мэрии Перми в июле 2023 года. Ее предшественник в ОП, Дмитрий Попов, и несколько сотрудников уволились за несколько дней до назначения Калининой. Якобы им не удалось сработаться с Лилией Ширяевой, которая возглавила ОП осенью 2022 года.