Звезда мирового бодибилдинга исполнил в Перми свою давнюю мечту. Видео

Звезда мирового бодибилдинга Деннис Вольф впервые прыгнул с парашютом в Перми

08 мая 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Деннис Вольф 3 мая совершил в Перми одиночный прыжок с паршютом Фото: Анна Майорова © URA.RU Звезда мирового бодибилдинга Деннис Вольф во время посещения Перми впервые совершил прыжок с парашютом. Об этом говорится в паблике «Скай центр Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В пятницу 3 мая на нашем аэродроме был необычный гость. Деннис Вольф, настоящая звезда мирового бодибилдинга, исполнилнил свою давнюю мечту в SkyCentre Perm! Да-да, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу совершил свой первый прыжок с парашютом на нашем аэродроме!» — рассказали авторы паблика. Сам Бодибилдер признался, что испытал страх перед прыжком. «Поначалу страшно выпрыгивать [из самолета], а как выпрыгнул, уже все — отпустило. Вообще круто! Любою Россию!» — поделился своими впечатлениями сразу после приземления. Деннис Вольф — уроженец кыргызского города Токмоке, проживающий в Германии. Его отец — казах, а мать имеет немецкие корни. Вольф серьезно увлекся бодибилдингом в 18 лет. В 2003 году он выиграл чемпионат Германии, а в 2011 — Гран-при Австралии. 3 мая спортсмен побывал в Перми, где провел семинар по бодибилдингу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда мирового бодибилдинга Деннис Вольф во время посещения Перми впервые совершил прыжок с парашютом. Об этом говорится в паблике «Скай центр Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В пятницу 3 мая на нашем аэродроме был необычный гость. Деннис Вольф, настоящая звезда мирового бодибилдинга, исполнилнил свою давнюю мечту в SkyCentre Perm! Да-да, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу совершил свой первый прыжок с парашютом на нашем аэродроме!» — рассказали авторы паблика. Сам Бодибилдер признался, что испытал страх перед прыжком. «Поначалу страшно выпрыгивать [из самолета], а как выпрыгнул, уже все — отпустило. Вообще круто! Любою Россию!» — поделился своими впечатлениями сразу после приземления. Деннис Вольф — уроженец кыргызского города Токмоке, проживающий в Германии. Его отец — казах, а мать имеет немецкие корни. Вольф серьезно увлекся бодибилдингом в 18 лет. В 2003 году он выиграл чемпионат Германии, а в 2011 — Гран-при Австралии. 3 мая спортсмен побывал в Перми, где провел семинар по бодибилдингу.