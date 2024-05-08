Волонтеры прекратили поиски пропавшей школьницы в Краснокамске

08 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Девушка найдена живой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Волонтеры прекратили поиски пропавшей в городе Краснокамске Пермского края 17-летней школьницы. Девушка найдена живой и невредимой, говорится в паблике поискового отряда «Поиск Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива. Всем спасибо», — поблагодарили волонтеры тех, кто участвовал в поиске жительницы города. Об исчезновении старшеклассницы стало известно на текущей неделе. Школьница пропала 18 апреля после того, как вместе со своей матерью посетила директора образовательного учреждения. По словам волонтеров, причиной ее исчезновения мог послужить возникший конфликт. Девушка имела проблемы со здоровьем и ранее неоднократно сбегала из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры прекратили поиски пропавшей в городе Краснокамске Пермского края 17-летней школьницы. Девушка найдена живой и невредимой, говорится в паблике поискового отряда «Поиск Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива. Всем спасибо», — поблагодарили волонтеры тех, кто участвовал в поиске жительницы города. Об исчезновении старшеклассницы стало известно на текущей неделе. Школьница пропала 18 апреля после того, как вместе со своей матерью посетила директора образовательного учреждения. По словам волонтеров, причиной ее исчезновения мог послужить возникший конфликт. Девушка имела проблемы со здоровьем и ранее неоднократно сбегала из дома.